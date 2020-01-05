Dünya İran, ABDye destek vermekle suçladığı Almanyayı kınadı
ORTADOĞU

İran, ABD’ye destek vermekle suçladığı Almanya'yı kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Tahran Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı. Tahran yönetiminin, ABD’nin Süleymani’nin öldürülmesiyle sonuçlanan Irak’taki saldırısına destek verdiği için Almanya yönetiminin kınandığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesiyle sonuçlanan saldırısına destek verdiği gerekçesiyle Almanya’yı kınadı.

  • Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Berlin yönetiminin, Süleymani’nin öldürülmesinde ABD’ye destek verdiği ifade edildi.

Açıklamada, Almanya’nın Tahran Maslahatgüzarının bakanlığa çağrıldığı kaydedildi.

Almanya, ABD'ye destek verdiği için kınandı

Tahran yönetiminin, ABD’nin Süleymani’nin öldürülmesiyle sonuçlanan Irak’taki saldırısına destek verdiği için Almanya yönetiminin kınandığı belirtildi.

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