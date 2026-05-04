İran BAE'deki petrol sanayi tesisini vurdu: Yangın çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri, İran'dan kendilerini hedef alan 4 füze ateşlendiğini; üçününün imha edildiğini birininse denize düştüğünü duyurdu. Öte yandan Fuceyre şehrindeki petrol sanayi tesisinde de dron saldırısı neticesinde yangın çıktı. Gelişmeler sonrası brent petrol 114 dolar seviyesini aştı.
BAE Savunma Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ülkede duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin müdahalesinden kaynaklandığı kaydedildi.
İran'dan ülkeye yeni bir füze ve İHA saldırısı gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin bir kez daha devreye girdiği vurgulandı.
Açıklamada hava savunma sistemlerinin balistik füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarına yönelik engelleme operasyonları yaptığı ifade edildi.
Petrol sanayi tesisi vuruldu
Öte yandan BAE'nin Fuceyre şehrinden gelen haberlere göre, İran'dan gelen bir drone saldırısının ardından bir petrol sanayi tesisinde yangın çıktı.
Petrol fırladı
Gelişmeler sonrası; brent petrolün fiyatı yüzde 5 artışla 114 doların üzerine çıktı.