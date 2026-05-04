Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İran BAE'deki petrol sanayi tesisini vurdu: Yangın çıktı

İran BAE'deki petrol sanayi tesisini vurdu: Yangın çıktı

18:314/05/2026, Pazartesi
G: 4/05/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fuceyre'de vurulan petrol sanayi tesisi.
Fuceyre'de vurulan petrol sanayi tesisi.

Birleşik Arap Emirlikleri, İran'dan kendilerini hedef alan 4 füze ateşlendiğini; üçününün imha edildiğini birininse denize düştüğünü duyurdu. Öte yandan Fuceyre şehrindeki petrol sanayi tesisinde de dron saldırısı neticesinde yangın çıktı. Gelişmeler sonrası brent petrol 114 dolar seviyesini aştı.

BAE Savunma Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ülkede duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin müdahalesinden kaynaklandığı kaydedildi.

İran'dan ülkeye yeni bir füze ve İHA saldırısı gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin bir kez daha devreye girdiği vurgulandı.

Açıklamada hava savunma sistemlerinin balistik füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarına yönelik engelleme operasyonları yaptığı ifade edildi.

Petrol sanayi tesisi vuruldu

Öte yandan BAE'nin Fuceyre şehrinden gelen haberlere göre, İran'dan gelen bir drone saldırısının ardından bir petrol sanayi tesisinde yangın çıktı.

Dron saldırılarıyla hedef alınan tesis.

Petrol fırladı

Gelişmeler sonrası; brent petrolün fiyatı yüzde 5 artışla 114 doların üzerine çıktı.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.


#İran
#BAE
#petrol tesisi saldırısı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücrete temmuzda ara zam gelecek mi? 2026 asgari ücret ara zammı son dakika gelişmeler