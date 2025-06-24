İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD açıklaması: Meseleleri çözmeye hazırız

"Biz ve bölgemizdeki hiçbir ülke, hava sahasını İran'a karşı herhangi bir eylem için açmadı, açmayacağız. Ülkelerimizdeki ABD üslerinden İran'a yönelik herhangi bir operasyon da gerçekleşmeyecektir. ABD saldırısına karşılık verme konusundaki zorunluluklarınızı da anlayışla karşılıyoruz."