İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD açıklaması: Meseleleri çözmeye hazırız

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesi ile ABD arasındaki konuları uluslararası çerçeve temelinde çözmeye hazır olduklarını söyledi.
İran devlet televizyonuna göre İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Bu süreçte dost ve kardeş ülkelerin her türlü desteğini memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Pezeşkiyan, "ABD ve Siyonist rejimin İslam ülkeleri arasında ayrılık yaratma peşinde olduğuna ciddi şekilde inanıyoruz. İran, bölgedeki birlik ve barışı güçlendirme çabasındadır." ifadelerini kullandı.
"Barış ortamında bölgemizi birlikte inşa edebiliriz"
Öte yandan Pezeşkiyan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'la yaptığı görüşmede, "yabancıların müdahalesi olmadan bölgeyi birlikte inşa edebileceklerini" belirtti.
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan tüm ülkelerin kendini savunma hakkına işaret ederek, Pezeşkiyan'ın iyi komşuluk çerçevesinde ve ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla görüşme gerçekleştirmiş olmasından memnuniyet duydum.” ifadesini kullandı.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı görüşmede, "düşmanların komplolarının aralarındaki dostluğu zedeleyemeyeceğini" ifade etti.
Pakistan Başbakanı Şerif ise görüşmede, İsrail ve ABD'nin İran topraklarına yönelik saldırılarını bir kez daha kınayarak, "Umarım varılan ateşkes kalıcı olur ve sorunlar diyalog ve diplomasi yoluyla çözülerek İran halkının hakları temin edilebilir." dedi.