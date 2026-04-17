İran duyurdu: Hürmüz Boğazı açıldı

İran, ateşkesin 10. gününde Hürmüz Boğazı'nın açıldığını duyurdu. Brent petrolün varil fiyatı, Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilerin geçişine tamamen açık olacağı açıklamasının ardından yüzde 10,65 düşüşle 88,80 dolara geriledi. ABD Başkanı Trump, İran'a teşekkür etti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Lübnan'da sağlanan ateşkes kapsamında Hürmüz Boğazı'nın ticari gemilerin geçişine açıldığını duyurdu.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine ilişkin alınan yeni kararı paylaştı.
Arakçi yaptığı açıklamada, Lübnan'da yürürlüğe giren ateşkes süreciyle bağlantılı olarak, Hürmüz Boğazı'ndan tüm ticari gemilerin geçişinin ateşkesin geri kalan süresi boyunca tamamen serbest bırakıldığını bildirdi. Arakçi, söz konusu geçişlerin İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu tarafından daha önce duyurulan koordineli rota üzerinden gerçekleştirileceğini kaydetti.
Gelişmeyle birlikte değerli metaller değer kazanırken petrol düşüş eğilimine girdi.
Hürmüz'ün açılmasının ardından petrol sert düştü
Brent petrolün varil fiyatı, Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilerin geçişine tamamen açık olacağı açıklamasının ardından yüzde 10,65 düşüşle 88,80 dolara geriledi.
Dün 99,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 99,39 dolardan tamamladı.
Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 16.16 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 10,65 azalarak 88,80 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83,92 dolardan alıcı buldu.
Ons altın 4 bin 846 dolara kadar yükseldi ve yüzde 1 civarında artış oldu. Gram altın ise 6 bin 986 liraya kadar yükseldi ve yüzde 1'i aşkın prim yaptı.
Borsa İstanbul ise rekor seviyelere yaklaştı. BİST yüzde 1,5'in üstünde primle 14 bin 425 puana sıçradı.
Gümüş yüzde 4'e yakın primle 118 liraya tırmandı. Ons gümüş 81,4 dolara kadar çıktı.
Trump'tan İran'a teşekkür
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açık ve geçişlere hazır olduğunu duyurduğunu belirtti.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklama yaptı.