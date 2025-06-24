İran füze attı Trump teşekkür etti: Tahran haber verip ABD üssünü vurdu

İsrail’in, 13 Haziran'da İran'a saldırarak başlattığı savaş, 10’uncu gününde boyut değiştirdi. ABD’nin Pazar gecesi İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerini vurması üzerine İran, dün bölgedeki ABD üslerini vurdu. Tahran yönetimi dün akşam saatlerinde ABD’nin Katar’ın başkenti Doha’daki El-Udeyd Hava üssü ile Irak’taki bir üssüne misilleme saldırısında bulunduğunu açıkladı. Ancak saldırı öncesi İran'ın Katar ve ABD'ye bilgi verdiği haberi sızdırıldı, ABD Başkanı Donald Trump ise misillemeye teşekkür ederek cevap verdi. Iraklı yerel yetkililer ise ülke topraklarına hiç bir saldırı yapılmadığını bildirdi.

İRAN: ÜS YOK EDİLDİ

İran devlet televizyonu IRIB'de, “Fetih Müjdesi” ismi verilen saldırının, Katar’daki ABD üssü El-Udeyd'e yönelik olduğu aktarıldı. Füzelerden 3’ünün üsse isabet ettiği iddia edildi. İran haber ajansı IRNA ise Irak'taki bir ABD üssüne de füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliğinin açıklamasında, "ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırgan ve küstah eylemine yanıt olarak birkaç saat önce İran'ın güçlü silahlı kuvvetleri tarafından Katar'daki El-Udeyd ABD Hava Üssü yok edildi" ifadeleri kullanıldı. ABD merkezli "New York Times" gazetesi ve İsrail basınında yer alan haberlere göre İran, Katar'daki ABD üssüne saldırıyı Katar ile koordinasyon içinde gerçekleştirdi.

KATAR: SADECE 1 FÜZE DÜŞTÜ

Katar’dan yapılan açıklamada ise saldırının engellendiği bildirildi. Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı" denildi. Katarlı yetkililer “İran’dan fırlatılan 18 füzeden 1’i ABD üssüne düştü, diğerleri deniz üzerinde imha edildi” açıklaması yaptı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari de saldırının Katar'ın egemenliğini ihlal olduğunu belirterek "Katar, doğrudan karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu teyit eder" ifadelerini kullandı.

IRAK'A SALDIRI OLMADI

İran tarafından vurulduğu açıklanan üslerden biri de Irak’taki ABD üssüydü. Ancak AA muhabirine konuşan Iraklı askeri kaynak, ülkenin batısındaki Ayn el-Esed Askeri Üssü’ne saldırı gerçekleştirilmediğini söyledi. Rudaw’a konuşan Enbar Vilayeti Basın Sorumlusu Ahmed el-Meşhedani de Enbar’daki Ayn el-Esed Üssü’ne herhangi bir saldırı olmadığını açıkladı. Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise ülke içinde bir saldırıya ilişkin bilgi verilmedi.

TRUMP: ŞİMDİ BARIŞ ZAMANI

ABD Başkanı Donald Trump ise İran saldırısına Tahran'a teşekkür ederek cevap verdi: "İran, nükleer tesislerini yok etmemize çok zayıf bir yanıt verdi. İran'a bize önceden haber verdiği için teşekkür etmek istiyorum. Bu sayede can kaybı yaşanmadı ve kimse yaralanmadı. Belki İran artık bölgede barış ve uyuma doğru ilerleyebilir ve ben de İsrail'i aynı şeyi yapmaya şevkle teşvik edeceğim. Tebrikler dünya, şimdi barış zamanı.”

Seferler iptal

Saldırı sonrası bölgedeki hava trafiği de alt üst oldu. Misilleme saldırıları sırasında havada olan Katar Hava Yolları’na ait Avrupa’dan dönen uçaklar İstanbul ve Ankara’ya iniş yaptı. Türk Hava Yolları da Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerini iptal etti. AJet ve Pegasus da bölge ülkelerine ilişkin pek çok seferinde iptale gitti.

ABD’nin Ortadoğu’daki askerî beyni

Katar’daki ABD’ye ait El-Udeyd Hava Üssü, Washington yönetiminin Ortadoğu’daki operasyonlarının merkezi olarak biliniyor ve "Ortadoğu operasyonlarının beyni" olarak tanımlanıyor. Körfez'deki konumuyla stratejik önemdeki El-Udeyd Hava Üssü, Ortadoğu'daki "en büyük ABD askeri tesisi" olarak biliniyor. Üs, ABD Merkez Kuvvetlerinin (CENTCOM) bölgesel karargahına ev sahipliği yapıyor ve bu karargah 21 ülkeyi kapsayan geniş bir bölgede ABD, hava gücünün kapasitelerini kullanıyor. 10 bin ABD askerinin barındığı üste uzun menzilli bombardıman uçakları ile yakıt ikmal ve nakliye uçakları ve yaklaşık 100 hava aracı ve dronun bulunduğu biliniyor.

Türk üssünde olumsuzluk yok

İran’ın misilleme saldırısı sonrası gözler Katar’daki Türk üssüne çevrildi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada, Türkiye'nin bölgede konuşlu birlik ve unsurlarında olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi. Bakanlık açıklamasında, "İran tarafından Katar ve Irak'ta bulunan ABD üslerine yönelik gerçekleşen ve basına da yansıyan füze saldırıları ile ilgili olarak bölgede konuşlu birlik ve unsurlarımızda olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Birliklerimizde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, gelişmeler yakından takip edilmektedir" denildi.







