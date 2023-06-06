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İran ile Suudi Arabistan arasında yedi yıl sonra tarihi gelişme: Riyad Büyükelçiliği yeniden açıldı

Suudi Arabistan ile İran arasında 2016 yılında 47 kişinin 'terör' suçlamasıyla idam edilmesi nedeniyle yaşanan kriz yedi yılın ardından son buldu. İran'ın Suudi Arabistan'daki Riyad Büyükelçiliği yedi yıl aradan sonra yeniden açıldı. Riyad ve Tahran, 10 Mart'ta Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

20:44 . 6/06/2023 Tuesday
AA
İran'ın Riyad Büyükelçiliği yedi yıl sonra yeniden açıldı.

İran'ın Riyad Büyükelçiliği yedi yıl sonra yeniden açıldı.

İran'ın Suudi Arabistan'daki Riyad Büyükelçiliği 7 yıl aradan sonra yeniden açıldı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, İran'ın Riyad Büyükelçiliğinin açılış törenine Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Rıza Bigdeli de katıldı.

Böylece 7 yıl sonra İran'ın Riyad Büyükelçiliği yeniden açıldı.

İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kopması

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr en-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti.

İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin peş peşe yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binası, İran'daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti.

Bu saldırıların ardından Suudi Arabistan yönetimi, 3 Ocak'ta İran ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmuştu.

İran ile Suudi Arabistan arasında ilişkileri normalleştirme süreci

Riyad ve Tahran, 7 yıl aradan sonra 10 Mart'ta Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan da 6 Nisan'da Pekin'de bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.

Abdullahiyan, 11 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçisi'ni kendilerine tanıttığını aynı şekilde kendilerinin de Riyad'a atanacak büyükelçiyi kısa süre içerisinde Suudi Arabistan'a bildireceğini söylemişti.

İran, 23 Mayıs'ta Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Rıza Enayeti'nin Riyad Büyükelçisi olarak atandığını açıklamıştı.



#İran
#Riyad
#Suudi Arabistan
#Büyükelçilik
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