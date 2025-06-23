İran-İsrail savaşında 12'nci gün | İsrailli yetkili flaş gelişmeyi duyurdu: Savaş bitiyor mu?

İran ile İsrail arasındaki savaş devam ediyor.
İran ile İsrail arasında 13 Haziran'da başlayan çatışmalar tam anlamıyla savaşa dönüştü. Demir Kubbe'nin yetersiz kaldığı saldırılarda Tel Aviv ve Hayfa ağır hasar gördü. İran, savaşın 12'nci gününde, ABD'nin İran nükleer tesislerine gerçekleştirdiği saldırıya misilleme olarak Katar ve Irak'taki ABD üslerine saldırı düzenledi. İran ile İsrail arasındaki gerilim devam ederken Amerikan medya kuruluşu CNN, İsrailli bir yetkilinin, İsrail'in savaşı bitirmeye hazır olduğunu ve bunun da ateşkesi başlatabileceğini belirttiğini ifade etti. İşte İran-İsrail Savaşı'nda dakika dakika yaşanan gelişmeler...
İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı ve İran'ın "Gerçek Vaat" adını verdiği misillemesiyle başlayan savaş on ikinci gününde devam ediyor.
Savaşın on ikinci gününde yaşanan gelişmeler şu şekilde:
00.24:
İran, Tel Aviv’in Ramat Gan bölgesi için tahliye uyarısı yayınladı.
00.10:
İran Dini Lideri Hamaney: İran halkını ve tarihini bilenler iyi bilir ki, İran milleti teslim olan bir millet değildir.
00.07:
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD yine vurursa biz de onları vururuz.
00.00:
İsrail, Tahran için yeni tahliye bildirisi yayınlayarak vuracaklarını açıkladı.
23.46:
Mısır, Katar'daki ABD üslerine yönelik füze saldırısından dolayı İran'ı kınadı.
23.40:
CNN: İsrailli bir yetkili, İsrail'in İran'daki askeri hedeflerine yakında ulaşabileceğini ve bunun da ateşkesi başlatabileceğini söyledi.
22.55:
Birleşik Arap Emirlikleri ile Bahreyn ve Kuveyt, İran'ın Katar'daki ABD üssüne yönelik saldırısının ardından hava sahalarını yeniden ulaşıma açtı.20.53: İsrail, Tahran'a yönelik hava saldırısı başlattı.
20.15:
Katar yönetimi, İran'ın El-Udeyd (ABD) Üssü'ne düzenlediği saldırıyı “egemenliğe açık bir ihlal” olarak nitelendirip misilleme hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.
20.08:
Katar, İran'ın Al-Udeid hava üssüne düzenlediği saldırıyı kınadı.
20.07:
ABD uçağı, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nden havalandı.
19.59:
İran, ABD'nin Irak'ta bulunan askeri üslerine de füze saldırısı düzenledi.
İran-İsrail savaşında 12'nci gün | İsrailli yetkili flaş gelişmeyi duyurdu: Savaş bitiyor mu?
Dünya
23 June, Monday
19.40:
İran, Katar'ın başkenti Doha'daki ABD üslerine 6 füze fırlattı.
19.21:
Amerikan medya kuruluşu Fox News, İran'ın Katar'daki ABD üslerini her an vurabileceğini ileri sürdü.
19.19:
BAE hava sahasını kapattığını duyurdu
19.06:
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, "ABD, anlaşmazlıkların müzakere yerine güç yoluyla çözülebileceğine dair yanlış mesaj veriyor, ciddi sonuçları olabilecek yanlış bir emsal oluşturuyor." açıklamasında bulundu.
18.46:
Katar, bölgedeki gelişmeler ışığında güvenlik nedeniyle ülkenin hava trafiğinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.
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