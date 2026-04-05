İran'dan Hürmüz Boğazı için tavizsiz şart: Savaş tazminatı ile açılabilir

23:315/04/2026, Pazar
AA
İran, Hürmüz Boğazı’nın açılmasını zararların telafisi şartına bağladı.
İran, Hürmüz Boğazı’nı ülkeye yönelik saldırıların yol açtığı zararlar telafi edilmeden açmayacağını duyurdu. Açıklamada, yeni bir geçiş statüsüyle elde edilecek gelirle bu zararların karşılanmasının ardından boğazın yeniden açılabileceği belirtildi.

İran, Hürmüz Boğazı’nın "İran’a yönelik saldırıların meydana getirdiği zararın, yeni bir geçiş statüsü ile elde edilecek gelirin bir kısmıyla telafi edildikten sonra açılacağını" bildirdi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklama yaptı.

Tabatabai, Hürmüz Boğazı’nın, "İran’a yönelik saldırıların meydana getirdiği zararın, yeni bir geçiş statüsü ile elde edilecek gelirin bir kısmıyla telafi edildikten sonra mutlaka bir gün açılacağını" belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ı taş devrine göndereceğiz" tehditlerine de işaret eden İranlı yetkili, "Trump'ın öfke ve çaresizlik sebebiyle saçmaladığını" ifade etti.



