İran'ın güneydoğusundaki Zahidan kentinde ülke yönetimine karşı gösteri düzenlendi

Sünnilerin yoğun nüfusa sahip olduğu Sistan-Beluçistan eyaleti, geçen yıl 30 Eylül'de ülkede Mahsa Emini gösterileri devam ederken cuma namazı sırasında protestocular ile İran güvenlik güçleri arasında yaşanan ve çok sayıda can kaybına yol açan olaylara sahne olmuştu. Zahidan başta olmak üzere Sistan-Beluçistan eyaletinde,

"Kanlı Cuma"