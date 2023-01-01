İran'ın güneydoğusundaki Zahidan kentinde ülke yönetimine karşı gösteri düzenlendi

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde ülke yönetimine karşı gösteri düzenlendi.
İran’ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinin Zahidan kentinde Mahsa Emini'nin ölüm yıl dönümü arifesinde cuma namazının ardından ülke yönetimine karşı gösteri düzenlendi.
Sosyal medyada yayımlanan ve eyaletin yönetim merkezi Zahidan'da çekildiği anlaşılan görüntülere göre, cuma namazı sonrası Mekki Camisi'nden çıkan kalabalık grup, ellerindeki dövizlerle yürüyüşe geçerek ülke yönetimini hedef alan sloganlar attı. Güvenlik güçleri göstericilere müdahale etmedi.
Mahsa Emini'nin ölümüne dikkat çekildi
İsmailzehi, geçen yılki gösteriler sırasında güvenlik güçlerinin göstericilere ateş açtığı ve "Kanlı Cuma" olarak adlandırılan olaylarda halkın hiçbir suçu olmadığını ve olayların faillerinin yargılanmasını istediklerini ifade etti.
Cuma namazından sonra protestolar düzenleniyor
Çok sayıda gözaltı
İsmailzehi, 2 Ekim'de yaptığı konuşmada, olayları "facia" şeklinde niteleyerek, güvenlik güçlerinin halkın üzerine ateş açtığını söylemişti.
Öte yandan Mahsa Emini'nin polis nezaretindeyken ölümünün birinci yıl dönümü olan 16 Eylül öncesinde ülkede protestoların yeniden canlanma ihtimali üzerine güvenlik güçleri operasyonlarını yoğunlaştırdı. İran medyasındaki haberlerde, birçok eyalette polis ve istihbarat kurumlarının işbirliğiyle yapılan operasyonlarda "isyanların liderlerinin" de aralarında olduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.