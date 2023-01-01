İran'dan silah ambargosunu yürürlükte tutma kararı alan üç Avrupa ülkesine tepki: Uygun şekilde yanıt verilecek

İran, silah ambargosunu yürürlükte tutma kararını "yasa dışı ve provokatif" olarak nitelendirdi.
"Provokatif eyleme uygun şekilde yanıt verilecektir"
Balistik füze yaptırımlarını sürdürme kararı
İngiltere, Fransa ve Almanya, dün, İran'ın nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve bu kapsamda 2015 İran nükleer anlaşması uyarınca 18 Ekim'de sona ermesi gereken İran’a yönelik balistik füze yaptırımlarını sürdürme kararı aldıklarını duyurmuştu.
İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te yaptırımların kaldırılması karşılığında Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.
ABD'nin 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden bir yıl sonra anlaşmadaki taahhütlerini durduran İran, nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastı sonrasında Aralık 2020'de Meclis tarafından çıkarılan yasa kapsamında ilk olarak Natanz'da Nisan 2021'de yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirdiğini duyurmuştu.
İran, ABD'nin yaptırımları kaldırması ve nükleer anlaşmanın taraflarının anlaşmadaki yükümlülüklerine geri dönmesi halinde nükleer programını 2015'teki anlaşmada belirlenen noktaya döndüreceğini belirtiyor.