İran'dan silah ambargosunu yürürlükte tutma kararı alan üç Avrupa ülkesine tepki: Uygun şekilde yanıt verilecek

"Şüphesiz İran, Kapsamlı Ortak Eylem Planı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2231 sayılı kararı kapsamındaki yükümlülüklerini açıkça ihlal eden AB, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin bu yasa dışı ve provokatif eylemine uygun şekilde yanıt verecektir."