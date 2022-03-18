Irkçılığın hedefi bu kez Ruslar: Avrupa'da yaşayan Rus vatandaşları saldırıya uğruyor

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle Avrupa ülkeleri yaptırımlarla Rusya’ya yönelik yalnızlaştırma politikası izlerken, bu ülkelerde Rusya’ya karşı gelişen tepkilerden Rus kökenli vatandaşlar etkileniyor.

Avrupa’da Rus kültürüne, sporcusuna, sanatçısına, genel olarak savaşla ilgisi olmayan insanlara karşı tepkiler görülüyor. Ruslar, kültür, eğitim ve spor alanlarında ayrımcılık ve düşmanlıkla karşılaşıyor. Rus çocukların eğitim gördüğü okullara saldırılıyor.

3 HAFTADA 500 OLAY

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasından bu yana Almanya’da Ruslara yönelik düşmanlık ve ayrımcılığın arttığı belirtildi. Alman basınına yer alan haberlere göre, Federal Kriminal Dairesi (BKA) bu doğrultuda 3 haftada Ruslara yönelik suç teşkil eden yaklaşık 500 olay kaydetti. Bunların mala zarar verme, adam yaralama, sokakta ve internet üzerinden hakaret, tehdit gibi suçlar olduğu aktarıldı. Yunanistan, Rusya’nın Ukrayna savaşı nedeniyle, Rusya vatandaşlarına yatırım amaçlı oturma izni verilmesini askıya aldı. İspanya’da ise Rus aileler çocuklarını okula göndermeme kararı aldı. Belçika’da da Rus öğrencilerin burs başvuruları engellendi.

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