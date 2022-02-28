Dünya Avrupadan Rusyaya tecrit
AVRUPA

Avrupa’dan Rusya’ya tecrit

NATO, Ukrayna’ya askeri destek vermese de Moskova’ya yönelik tecrit gün geçtikçe büyüyor. Almanya ve İtalya dahil tüm AB ülkeleri ile İngiltere hava sahalarını Rusya’ya kapattı. Daha önce çekimser kalan Almanya dahil birçok Avrupa ülkesi Ukrayna’ya silah desteği verecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Avrupa’dan Rusya’ya tecrit
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’yı işgal emri sonrası Rus ordusunun saldırılarında dördüncü gün geride kalırken, Rusya, son yıllarda bölünmüş bir görüntü veren Avrupa’dan topyekun tepki aldı. Moskova’nın hesaplarını alt üst edecek bir çıkışla başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkeleri, Moskova’ya yönelik askeri, ekonomik, siyasi ve kültürel alanlarda sistem dışı bırakacak hamleler yapmaya başladı. Özellikle son güne kadar Rusya’ya yaptırımlar konusunda ayak diremesi nedeniyle eleştirilen Almanya’da Başbakan Olaf Scholz 180 derecelik bir dönüşle Rusya’yı doğrudan hedef alacak adımlar atmaya başladı. Scholz, Almanya Federal Parlamentosunda düzenlenen Ukrayna özel oturumunda, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı nedeniyle savunma harcamalarını büyük ölçüde artırma kararı aldığını söyledi. Scholz, Rus işgalinin bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Olaf Scholz
Olaf Scholz

SCHOLZ’DAN TARİHİ KARAR

Almanya Başbakanı, ülkesinin 2. Dünya Savaşı’ndan bugüne sürdürdüğü savunma alanında pasif duruşunu terk etme kararı aldı. “Ülkemizin güvenliğine önemli ölçüde daha fazla yatırım yapmamız gerekecek. Bu büyük bir milli çaba” diyen Scholz, savunma harcamalarını GSYH’nin yüzde 2’sine çıkartacağını ve Alman ordusunu modernize etmek için 2022 bütçesini 100 milyar euroya çıkardığını belirtti.

SALDIRGANLIĞA CEVAP

Ülkesinin Ukrayna’ya destek vereceğini kaydeden Scholz, “Demokratlar ve Avrupalılar olarak tarihin doğru tarafında sizin (Ukraynalıların) yanındayız” şeklinde konuştu. Alman hükümetinin dün Ukrayna’ya silah verilmesini kararlaştırdığına işaret eden Scholz, “Putin’in saldırganlığına başka bir cevap verilmez” ifadesini kullandı.

Rusya'ya hava sahasına kapatan ülkeler.
Rusya'ya hava sahasına kapatan ülkeler.

Hava sahası da kapatıldı

  • Rusya’ya bir tecrit hamlesi de Avrupa’nın hava sahasından geldi. İngiltere dahil olmak üzere Avrupa’dan 19 ülke, Rusya’ya hava sahalarını kapattıklarını ilan etti. Hava sahasını kaptan ülkeler sırasıyla şöyle: İngiltere, Bulgaristan, Çekya, Polonya, Romanya, Slovenya, Letonya, Litvanya, Estonya, Danimarka, Belçika, Moldova, Polonya, Avusturya, İtalya, Hollanda, İsveç, Finlandiya, Almanya, Hırvatistan, Portekiz, Norveç, İspanya, Yunanistan, Fransa, Macaristan ve Slovakya. Avrupa ülkeleri Rus havayollarının uçuşlarını da yasakladı. Avrupa’dan gelen adıma Rusya da cevap verdi. Moskova, İngiltere, Bulgaristan, Çekya, Polonya, Romanya’ya, Estonya, Slovenya, Litvanya, Letonya’ya kendi hava sahasını kapattığını açıkladı.

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