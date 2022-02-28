Avrupa’dan Rusya’ya tecrit

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’yı işgal emri sonrası Rus ordusunun saldırılarında dördüncü gün geride kalırken, Rusya, son yıllarda bölünmüş bir görüntü veren Avrupa’dan topyekun tepki aldı. Moskova’nın hesaplarını alt üst edecek bir çıkışla başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkeleri, Moskova’ya yönelik askeri, ekonomik, siyasi ve kültürel alanlarda sistem dışı bırakacak hamleler yapmaya başladı. Özellikle son güne kadar Rusya’ya yaptırımlar konusunda ayak diremesi nedeniyle eleştirilen Almanya’da Başbakan Olaf Scholz 180 derecelik bir dönüşle Rusya’yı doğrudan hedef alacak adımlar atmaya başladı. Scholz, Almanya Federal Parlamentosunda düzenlenen Ukrayna özel oturumunda, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı nedeniyle savunma harcamalarını büyük ölçüde artırma kararı aldığını söyledi. Scholz, Rus işgalinin bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

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Olaf Scholz

SCHOLZ’DAN TARİHİ KARAR

Almanya Başbakanı, ülkesinin 2. Dünya Savaşı’ndan bugüne sürdürdüğü savunma alanında pasif duruşunu terk etme kararı aldı. “Ülkemizin güvenliğine önemli ölçüde daha fazla yatırım yapmamız gerekecek. Bu büyük bir milli çaba” diyen Scholz, savunma harcamalarını GSYH’nin yüzde 2’sine çıkartacağını ve Alman ordusunu modernize etmek için 2022 bütçesini 100 milyar euroya çıkardığını belirtti.

SALDIRGANLIĞA CEVAP

Ülkesinin Ukrayna’ya destek vereceğini kaydeden Scholz, “Demokratlar ve Avrupalılar olarak tarihin doğru tarafında sizin (Ukraynalıların) yanındayız” şeklinde konuştu. Alman hükümetinin dün Ukrayna’ya silah verilmesini kararlaştırdığına işaret eden Scholz, “Putin’in saldırganlığına başka bir cevap verilmez” ifadesini kullandı.

Rusya'ya hava sahasına kapatan ülkeler.

Hava sahası da kapatıldı

Rusya’ya bir tecrit hamlesi de Avrupa’nın hava sahasından geldi. İngiltere dahil olmak üzere Avrupa’dan 19 ülke, Rusya’ya hava sahalarını kapattıklarını ilan etti. Hava sahasını kaptan ülkeler sırasıyla şöyle: İngiltere, Bulgaristan, Çekya, Polonya, Romanya, Slovenya, Letonya, Litvanya, Estonya, Danimarka, Belçika, Moldova, Polonya, Avusturya, İtalya, Hollanda, İsveç, Finlandiya, Almanya, Hırvatistan, Portekiz, Norveç, İspanya, Yunanistan, Fransa, Macaristan ve Slovakya. Avrupa ülkeleri Rus havayollarının uçuşlarını da yasakladı. Avrupa’dan gelen adıma Rusya da cevap verdi. Moskova, İngiltere, Bulgaristan, Çekya, Polonya, Romanya’ya, Estonya, Slovenya, Litvanya, Letonya’ya kendi hava sahasını kapattığını açıkladı.

DÜNYA Avrupa ülkeleri hava sahalarını Rusya'ya kapatıyor