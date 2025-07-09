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İşgalci İsrail askerlerinin Batı Şeria'da yaraladığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İşgalci İsrail askerlerinin Batı Şeria'da yaraladığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

08:489/07/2025, Çarşamba
AA
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Katil İsrail askerlerinin kurşunuyla ölen çocuğun İyad Abdulmuti Şelahti olduğu aktarıldı.
Katil İsrail askerlerinin kurşunuyla ölen çocuğun İyad Abdulmuti Şelahti olduğu aktarıldı.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 6 Temmuz'da yaraladığı Filistinli çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada,
Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde Asker el-Cedid Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerinin geçen pazar ateş açarak yaraladığı 12 yaşındaki çocuğun yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail askerlerinin kurşunuyla ölen çocuğun İyad Abdulmuti Şelahti olduğu aktarıldı.

Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 993'e çıktı.
  • İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
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