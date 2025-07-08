İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor: 15 Filistinli katledildi

Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp insani yardım girişini engelleyerek insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırları ve siviller vardı.

İsrail güçlerinin Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesinde bir evi bombalaması sonucu aralarında bir bebek ve annesi de olmak üzere 4 Filistinli hayatını kaybetti.