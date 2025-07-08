İsrail askerleri arasında intihar vakaları artıyor: İşgal ordusu psikolojik bunalımda

İşgalci İsrail ordusuna bağlı askerler, Gazze’de işledikleri ve tanık oldukları insanlık suçları ve Filistinli direnişçilerle karşılaşmaktan duydukları korku yüzünden derin travmalar yaşıyor. İsrail’de yayın yapan Haaretz gazetesinin verdiği bilgiye göre, önceki gün bir yedek asker daha arabasında kendisini ateşe vererek intihar etti. İntihar eden askerlerin büyük bölümünün Gazze’de görev yaptıktan sonra terhis edilen yedek subaylardan oluştuğuna vurgu yapılan haberde, 7 Ekim 2023’te başlayan İsrail saldırıları sırasında intihar eden asker sayısının 51'e ulaştığı aktarıldı. Gazze’deki İsrail saldırıları 638’inci gününü geride bırakırken tespit edilebilen ölü sayısı 58 bine yaklaşıyor. İsrail ordusunun saldırıları sonucunda Gazze’nin yüzde 85’i harap olurken 2 Mart’tan beri uygulanan tam kuşatma nedeniyle çok sayıda Filistinli açlıktan yaşamını yitirdi. Haaretz'in haberinde bu savaş suçlarına katılan askerlerin ciddi psikolojik travmalarla boğuştuğu kaydedildi.

HASTANE İKİ KEZ REDDETTİ

İsrail askeri Daniel Edri'nin cesedi, cumartesi günü İsrail'in kuzeyindeki Birya Ormanı'nda yanmış haldeki arabasının içinde bulundu. Dürzi Arapların yoğunlukta bulunduğu Golan Tepeleri’ndeki Safed bölgesinden orduya katılan 24 yaşındaki Edri, yaklaşık bir yıl boyunca Gazze ve Lübnan'da aktif görevde bulunduktan sonra kendisine travma sonrası stres bozukluğu teşhisi konulmuştu. İsrail Savunma Bakanlığı Psikoloji Dairesi, Edri’nin psikolojik sorunları ve intihar eğilimine dair bir rapor vermişti. Edri, yaklaşık iki ay önce Safed'deki Ziv Tıp Merkezi'nin acil servisine gelmiş, durumunu ayrıntılı bir şekilde anlatmış ve psikiyatri servisine yatırılmak istediğini belirtmişti. Ancak merkez, herhangi bir risk taşımadığını belirterek kendisini reddetmişti.

ORDU İNTİHAR VAKALARINI GİZLİYOR

İsrail ordusu, Gazze’de saldırılara başlamasından beri sürekli yaşanan intihar vakalarına ilişkin bilgi vermiyor. Ordu, intihar eden askerlere İsrail yasalarının ön gördüğü “hakları” vermekten de kaçınıyor. Askerler ise izne ayrıldıktan sonra ordu hizmetine geri dönmemek için intihar dahil birçok yolu deniyor. Onlardan biri olan 40 yaşındaki Eliran Mizrahi, ciddi ruhsal sağlık sorunları yaşadığı için rehabilitasyon bölümüne kaydoldu ancak Haziran 2024'te hizmete geri dönmek zorunda kaldı. Askere alınmasından iki gün önce bölük komutanı ve başka bir askerle görüştü ve iki saat sonra silahını kullanarak kendi canına kıydı. Mizrahi'nin ailesi ordu ve savunma bakanlığından askeri bir cenaze töreni yapılmasını talep etti, ancak ikisi de başlangıçta reddetti ve öldüğü sırada aktif yedek görevde olmadığını söyledi. Kamuoyunun tepkisi üzerine ordu kararını geri aldı ve Mizrahi'ye komutanıyla yaptığı görüşme için geriye dönük olarak bir günlük yedek görev süresi tanıyıp tören gerçekleştirdi.

AKTİF GÖREVDE 40 İNTİHAR

Öte yandan, İsrail ordusunun verilerine göre, 7 Ekim 2023’ten beri çoğunluğu yedek subay olmak üzere aktif görevdeki en az 40 asker intihar etti. Zorunlu hizmetteki askerler arasındaki intiharların aksine, hiçbir resmi kuruluş intihar ederek ölen terhis edilmiş askerleri takip etmiyor. Haaretz'in sayımına göre, savaş başladığından beri en az 11 terhis edilmiş yedek asker, askeri hizmetleriyle bağlantılı olabilecek ruh sağlığı sorunları nedeniyle intihar ederek öldü. Ekim ayında, ailesinin söylediğine göre, askerlik hizmetiyle bağlantılı bir ruh sağlığı sorunu yaşayan Binbaşı (emekli) Asaf Dagan intihar etti. Ölümünden önceki iki yıl içinde Dagan, Tel Aviv'deki Kirya savunma tesisindeki Hava Kuvvetleri Harekat Karargahı'nda görev yapmıştı. Savunma Bakanlığı, Dagan ailesinin başvurusuna rağmen sivil mezarlığa gömülmesini kararlaştırdı.







