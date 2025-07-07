Dışişleri Bakanı Fidan Brezilya'da Lavrov ile 'İsrail saldırganlığını' görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi marjında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik konular ile enerji alanındaki iş birliği başlıkları ele alındı. İki bakan ayrıca, İsrail'in bölgede artan saldırganlığının oluşturduğu riskleri değerlendirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi.
Ekonomik ve enerji iş birlikleri görüşüldü
Görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik konular ile enerji alanındaki iş birliği başlıkları ele alındı.
İsrail'in saldırganlığı da ele alındı
İsrail'in bölgede artan saldırganlığının oluşturduğu risklerin değerlendirildiği görüşmede ayrıca, Gazze'deki gelişmeler, İran'ın nükleer faaliyetleri, Afganistan'daki durum ve diğer bölgesel meseleler masaya yatırıldı.