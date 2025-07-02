Bakan Fidan Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Meşhedani ile görüştü

Mahmud Meşhedani - Hakan Fidan.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı
Hakan Fidan
, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile
Ankara
’da bir araya geldi.
Görüşmeye ait fotoğraflar Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
Lammy ile görüşmüştü
Lammy ile görüşmüştü
Fidan, 30 Temmuz'da da İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile başkentte görüşmüştü.
Bakan Fidan, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında iki ülke arasında savunma sanayii alanındaki iş birliğinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.
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