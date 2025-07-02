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Hamas heyeti Ankara'da Bakan Fidan ile görüştü

Hamas heyeti Ankara'da Bakan Fidan ile görüştü

21:172/07/2025, Çarşamba
G: 2/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş (sol 3) ve beraberindeki heyetle görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş (sol 3) ve beraberindeki heyetle görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed İsmail Derviş başkanlığındaki Hamas heyetiyle Ankara'da bir araya geldi. Bakan Fidan, bölgede son dönemde yaşanan gerginliklerin Gazze'deki soykırımı unutturmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Derviş ve beraberindeki heyetle görüştü.

Ateşkes ve Gazze ana gündem

Görüşmede ateşkes müzakerelerindeki son gelişmeler ve Gazze'deki insani durum ele alındı.

"Soykırım unutturulmayacak"

Bakan Fidan, Türkiye'nin önceliğinin Gazze'deki katliamın durdurulması ve insani yardımların bir an evvel ulaştırılması olduğunu dile getirerek, bölgede son dönemde yaşanan gerginliklerin Gazze'de yaşanan soykırımı unutturmasına izin verilmeyeceğini kaydetti.

Filistin'in Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'üyle bir bütün olduğunu vurgulayan Fidan, Filistin özgürlüğüne kavuşuncaya kadar Türkiye'nin Filistinlilerin davasını güçlü biçimde savunmaya ve desteklemeye devam edeceğinin altını çizdi.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.


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