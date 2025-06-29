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MİT Başkanı Kalın Hamas heyetiyle görüştü

MİT Başkanı Kalın Hamas heyetiyle görüştü

19:0029/06/2025, Pazar
G: 29/06/2025, Pazar
AA
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Kalın'ın Derviş ve heyetiyle yaptığı görüşmede Gazze'de yaşanan insani trajedi ilk sırada yer aldı.
Kalın'ın Derviş ve heyetiyle yaptığı görüşmede Gazze'de yaşanan insani trajedi ilk sırada yer aldı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed İsmail Derviş ve beraberindeki heyet ile bugün bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze'deki insani dramın ve yıkımın sona erdirilerek yardım geçişlerinin derhal sağlanması için Türkiye'nin uluslararası toplumla birlikte yürüttüğü çabalara değinildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed İsmail Derviş ve beraberindeki heyetle görüştü.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre görüşmede, Gazze'de yaşanan insani trajedi ilk sırada yer aldı.

Filistinli gruplar arasında uzlaşı sağlanması hususu görüşüldü

Gazze'deki insani dramın ve yıkımın sona erdirilerek, yardım geçişlerinin derhal sağlanması için Türkiye'nin uluslararası toplumla yürüttüğü çabalara değinilen görüşmede, söz konusu kritik dönemde Filistinli gruplar arasında uzlaşı sağlanması hususu ele alındı.

"Türkiye, Filistin halkının yanında"

Taraflar, Gazze'de kalıcı ateşkese ulaşılması için atılacak adımları da kapsamlı şekilde masaya yatırdı.

MİT Başkanı Kalın, görüşmede, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olduğunu vurguladı.



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