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MİT Başkanı Kalın Hamas ile ateşkesi görüştü

MİT Başkanı Kalın Hamas ile ateşkesi görüştü

Burak Doğan
09:082/06/2025, Pazartesi
G: 2/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Halil Hayye - İbrahim Kalın.
Halil Hayye - İbrahim Kalın.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, dün akşam Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil Hayye ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, HAMAS Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil Hayye ile dün akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Görüşmede ABD Özel Temsilcisi Steve WITKOFF öncülüğünde Hamas'a iletilen son öneriler kapsamında gerçekleştirilen ateşkes müzakerelerinde gelinen son aşama ele alındı.


İnsani yardımlar


Ayrıca Gazze'deki insani dramın ve yıkımın sona erdirilerek yardım geçişlerinin derhal sağlanması için Türkiye'nin uluslararası toplum ile birlikte yürüttüğü çabalara değinildi.


Kalıcı ateşkes vurgusu


Türkiye'nin Filistin halkının yanında olduğunun altının çizildiği görüşmede, esir takası ve insani yardımların geçişine acilen izin verilmesi ve kalıcı ateşkese ulaşılması için atılacak adımlar görüşüldü.


Görüşmede; ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğundaki müzakerelerin sürdürülmesinin önemi vurgulanarak, Gazze'deki insani trajedinin sona erdirilmesi için uluslararası toplumun İsrail'e baskı kurmasının önemine değinildi.



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