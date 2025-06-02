MİT Başkanı Kalın Hamas ile ateşkesi görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, HAMAS Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil Hayye ile dün akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ayrıca Gazze'deki insani dramın ve yıkımın sona erdirilerek yardım geçişlerinin derhal sağlanması için Türkiye'nin uluslararası toplum ile birlikte yürüttüğü çabalara değinildi.