Gazze için sessiz yürüyüş: 81 haftalık vicdan nöbeti

" Bugün burada 81 haftadır yaptığımız gibi zulme sessiz kalmadığımızı ve "bir kötülüğü elinizle engelleyebiliyorsanız engelleyin, elinizle engelleyemiyorsanız dilinizle duyurun, dilinizle duyuramıyorsanız kalbinizle buğz edin" diyen efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v)'in sözünü yerine getirmek maksadıyla zulmü duyurmak için toplandık. Bizler; gönlünde Gazze'nin kurtuluş umudunu taşıyan hekim ve sağlık çalışanlarıyız, bizler dünyanın yaptığının aksine Gazze için sesini çıkaran vicdanlı insanlarız, bizler yüreğinde Gazze'nin ateşinin yandığı kullarız, bizler şehadete susamış ve kafirler güruhunu alaşağı etmek için elinden ve dilinden geleni esirmeyen Müslümanlarız. Gazze için buradayız ama sesimizi Gazzeye değil dünyaya duyurmak için buradayız."