Hamas İsrail askerini keskin nişancıyla avladı

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, 6 Haziran'da Gazze kentinin Şucaiyye semtindeki El-Mintar Caddesi'nin doğusunda bir İsrail askerinin keskin nişancı ateşiyle vurulduğu belirtildi.

İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri'nden yapılan açıklamada ise Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un güneyinde İsrail'e ait bir askeri aracın yüksek patlayıcılı varil bombasıyla imha edildiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusunda da 16 Haziran'da bir İsrail askeri aracının yakınında kara mayınının patlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, bir diğer operasyonda da İsrail ordusuna ait bir askeri buldozerin, Han Yunus'ta önceden yerleştirilmiş yüksek patlayıcı özelliğe sahip varil bombasıyla imha edildiği kaydedildi.