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Hamas: Okçular Tepesi’ni terk etmeyeceğiz

Hamas: Okçular Tepesi’ni terk etmeyeceğiz

04:008/06/2025, Pazar
G: 8/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Gazze’de 20 ayı aşkın süredir İsrail katliamlarına karşı direnen Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el- Kassam Tugayları, Kurban Bayramı mesajında direnişe devam sözü verdi.

Kassam Tugayları’nın resmi hesapları aracılığıyla yayınlanan açıklamasında, "Okçular tepesinde kalmaya devam edeceğiz" denilerek Uhud Gazvesi'ne vurgu yapıldı. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’ya hakim bir tepede nöbet tutan Filistin askerinin resmedildiği görselle mesajını ileten Kassam Tugayları, İslam’da büyük öneme sahip Uhud Muharebesi ve Mekke-i Mükerreme'nin fethine atıf yaptı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) Mekke’nin fethi sırasında söylediği “Tek olan Allah’tan başka ilah yoktur. O vaadini yerine getirdi. Ordusunu aziz kıldı ve düşman topluluklarını tek başına bozguna uğrattı” sözlerine yer verilen mesajda, “Kurban Bayramınız mübarek olsun. Biz okçular tepesinde kalmaya devam edeceğiz. Çünkü arkamızda Peygamber’in sesi bizi uyarıyor: Yerinizden ayrılmayın” cümleleri kullanıldı.



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