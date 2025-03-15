İşgalciden Dürzilere Golan turu

Terör devleti İsrail Suriye'nin güneyinde yaşayan Dürzi topluluğu provoke etmek için her fırsatı deniyor.
İşgalci güç tarafından organize edilen bir program çerçevesinde Suriye’nin güneybatısındaki tampon bölgede yaşayan 100’den fazla Dürzi şeyhi Golan Tepeleri’nin İsrail işgali altındaki bölgelerine götürdü. Sabah saatlerinde çok sayıda otobüs, İsrail tarafındaki Mecdel Şems kentinden Suriye tarafındaki tampon bölgede bulunan El-Hadır beldesine gelerek Dürzi şeyhleri İsrail tarafına taşıdı. Şeyhlerin, Tiberya Gölü yakınlarında bulunan Hıttin köyünde yer alan ve Dürzilerce kutsal sayılan Hz. Şuayb peygamber makamını ziyaret ettiği bildirildi. İsrail tarafından organize edilen bu ziyaretle 50 yıl sonra ilk kez Suriyeli Dürziler ile İsrailli Dürziler buluşurken, Suveyde’den herhangi bir şeyhin geziye katılmadığı aktarıldı.
10 BİN PAKET İNSANİ YARDIM GÖNDERİLDİ
Suriye’nin güneyindeki Suveyde, Dera ve Kuneytra bölgelerinin tamamen silahsızlandırılmasını isteyen işgalci İsrail yönetimi, bölgede toplumsal bir destek bulmak için uzun süredir Dürzi topluluklarla yakından ilgileniyor. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın talimatıyla geçen haftalarda bölgedeki Dürzilere 10 bin paket insani yardım gönderildiği duyuruldu.