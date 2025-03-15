Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İşgalciden Dürzilere Golan turu

İşgalciden Dürzilere Golan turu

04:0015/03/2025, Cumartesi
G: 15/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Terör devleti İsrail Suriye'nin güneyinde yaşayan Dürzi topluluğu provoke etmek için her fırsatı deniyor.

İşgalci güç tarafından organize edilen bir program çerçevesinde Suriye’nin güneybatısındaki tampon bölgede yaşayan 100’den fazla Dürzi şeyhi Golan Tepeleri’nin İsrail işgali altındaki bölgelerine götürdü. Sabah saatlerinde çok sayıda otobüs, İsrail tarafındaki Mecdel Şems kentinden Suriye tarafındaki tampon bölgede bulunan El-Hadır beldesine gelerek Dürzi şeyhleri İsrail tarafına taşıdı. Şeyhlerin, Tiberya Gölü yakınlarında bulunan Hıttin köyünde yer alan ve Dürzilerce kutsal sayılan Hz. Şuayb peygamber makamını ziyaret ettiği bildirildi. İsrail tarafından organize edilen bu ziyaretle 50 yıl sonra ilk kez Suriyeli Dürziler ile İsrailli Dürziler buluşurken, Suveyde’den herhangi bir şeyhin geziye katılmadığı aktarıldı.

10 BİN PAKET İNSANİ YARDIM GÖNDERİLDİ

Suriye’nin güneyindeki Suveyde, Dera ve Kuneytra bölgelerinin tamamen silahsızlandırılmasını isteyen işgalci İsrail yönetimi, bölgede toplumsal bir destek bulmak için uzun süredir Dürzi topluluklarla yakından ilgileniyor. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın talimatıyla geçen haftalarda bölgedeki Dürzilere 10 bin paket insani yardım gönderildiği duyuruldu.



#İsrail
#Golan Tepeleri
#Dürziler

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emlak vergisi 1. taksit ne zamana kadar ödenecek? İşte ilk ödemenin yapılacağı tarihler