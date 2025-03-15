İşgalciden Dürzilere Golan turu

İşgalci güç tarafından organize edilen bir program çerçevesinde Suriye’nin güneybatısındaki tampon bölgede yaşayan 100’den fazla Dürzi şeyhi Golan Tepeleri’nin İsrail işgali altındaki bölgelerine götürdü. Sabah saatlerinde çok sayıda otobüs, İsrail tarafındaki Mecdel Şems kentinden Suriye tarafındaki tampon bölgede bulunan El-Hadır beldesine gelerek Dürzi şeyhleri İsrail tarafına taşıdı. Şeyhlerin, Tiberya Gölü yakınlarında bulunan Hıttin köyünde yer alan ve Dürzilerce kutsal sayılan Hz. Şuayb peygamber makamını ziyaret ettiği bildirildi. İsrail tarafından organize edilen bu ziyaretle 50 yıl sonra ilk kez Suriyeli Dürziler ile İsrailli Dürziler buluşurken, Suveyde’den herhangi bir şeyhin geziye katılmadığı aktarıldı.