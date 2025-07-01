İsrail dün 97 Filistinliyi öldürdü: Sahildeki kafede katliam

Gazze’de 634 gündür soykırım işlemeye devam eden işgalci İsrail ordusu, dün Filistinli sivillerin büyük kısmını yığdığı Gazze’nin batısındaki sahil kesiminde yeni bir katliam yaptı. İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki liman bölgesinde yer alan el-Beka isimli kafeteryaya düzenlediği bombardımanda biri gazeteci olmak üzere en az 21 Filistinli daha yaşamını yitirirken 30 Filistinli de yaralandı. Saldırının hedefi olan kafeterya ağır hasar görürken bölgede can pazarı yaşandı. Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta ise insani yardım almak üzere dağıtım merkezine gelen Filistinlilere ateş açan işgalci İsrail askerleri, 13 Filistinliyi daha katletti. Gazze’deki sağlık kaynaklarının verdiği bilgiye göre, dün sabah saatlerinden itibaren yoğunlaşan bombardımanlarda toplamda 97 Filistinli öldü, yüzlerce Filistinli yaralandı. Saldırıların sivillerin sığındığı okullar, mülteci kampları ve yardım dağıtım merkezlerini hedef aldığını belirtti. Gün boyunca sivillerin sığındığı 5 okulu hedef alan İsrail savaş uçaklarının saldırıları sonucunda Gazze şehir merkezinin doğusundaki Tuffah Mahallesi’nde bulunan ve İsrail tarafından güvenli nokta olarak işaretlenen Yafa Okulu’nun tamamen tahrip olduğu bilgisi verildi. Öte yandan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 57 bine yaklaşırken, yaralıların sayısı da 133 bin 642'ye ulaştı.