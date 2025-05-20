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İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan tehdit: Gazze'de daha fazla bölgeyi işgal ederiz

İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan tehdit: Gazze'de daha fazla bölgeyi işgal ederiz

20:5320/05/2025, Salı
AA
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Katil İsrail'in Genelkurmay Başkanından Gazze'ye işgal tehdidi.
Katil İsrail'in Genelkurmay Başkanından Gazze'ye işgal tehdidi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Gazze'ye giderek durum değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi. Zamir'in yaptığı görüntülü açıklamada, Hamas'ın esir takası anlaşmasını reddetmeyi sürdürmesi halinde kara saldırılarını genişletecekleri ve Gazze'de daha fazla bölgeyi işgal edecekleri ifade edildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hamas'ın geçici ateşkes ve esir takası anlaşmasına varmayı kabul etmemesi halinde Gazze Şeridi'nde daha fazla bölgeyi işgal edeceklerini tehdidinde bulundu.

Ordudan yapılan açıklamada, Zamir'in Gazze'ye giderek "durum değerlendirmesinde bulunduğu" belirtildi.

Zamir, yaptığı görüntülü açıklamada, isim vermeden
"İsrail ordusu Gazze'de hobi için çocuk öldürüyor"
açıklaması yapan İsrail muhalefetinden Demokratlar Partisi lideri ve eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yair Golan'ı hedef aldı.
Golan'ın açıklamalarının "asılsız olduğunu" iddia eden Zamir, Gazze'de çoğu kadın ve çocuk 53 binden fazla Filistinliyi öldüren İsrail ordusunun
"uluslararası hukuka uygun hareket ettiğini"
ileri sürdü.
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir.

"Gazze'de daha fazla bölgeyi işgal edeceğiz."

Zamir, Hamas'ın esir takası anlaşmasını reddetmeyi sürdürmesi halinde kara saldırılarını genişletecekleri ve Gazze'de daha fazla bölgeyi işgal edeceklerini söyledi.

İsrail ordusu, 18 Mayıs'ta Gazze'de işgali genişletip kalıcı hale getirmeyi amaçlayan kara saldırılarını başlatmıştı.

Hava saldırılarının da giderek arttığı Gazze'de son 24 saatte hastanelere 87 ölü ve 290 yaralı getirilmişti.

İsrail'in Gazze'ye 20 aydır düzenlediği şiddetli saldırılarda 53 binin üzerinde Filistinli yaşamını yitirirken yaralıların sayısının da 121 bini aştığı bildiriliyor.



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