İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan tehdit: Gazze'de daha fazla bölgeyi işgal ederiz

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Gazze'ye giderek durum değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi. Zamir'in yaptığı görüntülü açıklamada, Hamas'ın esir takası anlaşmasını reddetmeyi sürdürmesi halinde kara saldırılarını genişletecekleri ve Gazze'de daha fazla bölgeyi işgal edecekleri ifade edildi.
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hamas'ın geçici ateşkes ve esir takası anlaşmasına varmayı kabul etmemesi halinde Gazze Şeridi'nde daha fazla bölgeyi işgal edeceklerini tehdidinde bulundu.
Ordudan yapılan açıklamada, Zamir'in Gazze'ye giderek "durum değerlendirmesinde bulunduğu" belirtildi.
"Gazze'de daha fazla bölgeyi işgal edeceğiz."
Zamir, Hamas'ın esir takası anlaşmasını reddetmeyi sürdürmesi halinde kara saldırılarını genişletecekleri ve Gazze'de daha fazla bölgeyi işgal edeceklerini söyledi.
İsrail ordusu, 18 Mayıs'ta Gazze'de işgali genişletip kalıcı hale getirmeyi amaçlayan kara saldırılarını başlatmıştı.
Hava saldırılarının da giderek arttığı Gazze'de son 24 saatte hastanelere 87 ölü ve 290 yaralı getirilmişti.
İsrail'in Gazze'ye 20 aydır düzenlediği şiddetli saldırılarda 53 binin üzerinde Filistinli yaşamını yitirirken yaralıların sayısının da 121 bini aştığı bildiriliyor.