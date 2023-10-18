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İsrail 'hastane katliamını' İslami Cihad'a yıkmaya kalkışmıştı: İftiraya sert yalanlama

İslami Cihad Hareketi, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombaladıkları yönündeki İsrail iddialarını yalanlayarak, "İslami Cihad, Gazze'deki diğer direniş güçleri gibi ibadet yerlerini veya kamu tesislerini, özellikle de hastaneleri askeri merkezler, silah depoları veya roket fırlatmak için kullanmaz" açıklamasında bulundu.

14:19 . 18/10/2023 Çarşamba
AA
İsrail'in dün akşam Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıda en az 500 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail'in dün akşam Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıda en az 500 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Hareketten yapılan yazılı açıklamada,
"İslami Cihad, Gazze'deki diğer direniş güçleri gibi ibadet yerlerini veya kamu tesislerini, özellikle de hastaneleri askeri merkezler, silah depoları veya roket fırlatmak için kullanmamaktadır"
ifadelerine yer verildi.
İsrailli yetkililerin, Hareketin Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldığı yönündeki iddialarını
"asılsız ve gerçek dışı"
olduğu kaydedilen açıklamada,
"Birkaç İsrailli yetkilinin günlerdir bu tehditleri medya aracılığıyla tekrarladığına"
da işaret edildi.
  • İsrail'in dün akşam Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıda en az 500 Filistinli hayatını kaybetmişti.



#İslami Cihad
#Gazze
#İsrail
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