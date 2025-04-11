İsrail medyasından dikkat çeken analizi: Suriye'de Türkiye'ye karşı bundan başka çaremiz yok

"Esad sonrası Suriye'nin kaostan kurtulmasına yardımcı olacak güçlü bir ülkeye ihtiyacı var ve Türkiye de buna katılmak istiyor; Amerika'nın Erdoğan'ı desteklemesiyle İsrail'in kırmızı çizgilerde ısrar etmekten başka yapabileceği pek bir şey yok.