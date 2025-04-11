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İsrail medyasından dikkat çeken analizi: Suriye'de Türkiye'ye karşı bundan başka çaremiz yok

İsrail medyasından dikkat çeken analizi: Suriye'de Türkiye'ye karşı bundan başka çaremiz yok

15:2011/04/2025, Cuma
G: 11/04/2025, Cuma
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İsrail medyası Suriye'de Türkiye'ye karşı yenilgiyi kabul etti.
İsrail medyası Suriye'de Türkiye'ye karşı yenilgiyi kabul etti.

The Times of Israel'de yayımlanan bir analizde, Türkiye'nin Suriye'deki artan nüfuzuna vurgu yapılırken, terör devleti İsrail'in bu durumu kabullenmek zorunda kalacağı ifade edildi.

Türkiye, onlarca yıl Baas rejiminin baskısı altında ezilen Suriyelilere verdiği kararlı destekle öne çıktı.


Kanlı Esed rejiminin Suriye'den uzaklaştırılması ve ülkenin yeniden ayağa kaldırılması sürecinde Türkiye'nin katkıları dünya çapında geniş yankı uyandırdı.


Ankara ile Şam arasında kurulan bu güçlü ve derin bağlar ise terör devleti İsrail’i rahatsız etti.


Trump'tan istediği desteği alamadı


Durumu şikayet etmek için ABD yoluna düşen Gazze kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise hayatının şokunu yaşadı.



ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu'nun gözünün içine baka baka kameraların önünde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

Küresel çapta ses getiren bu gelişme, doğal olarak İsrail medyasının da gündeminde ilk sırada.


"Kabullenmekten başka çaresi yok"


Bu kapsamda The Times Of Israel'de dikkat çeken bir analiz kaleme alındı.


"İsrail'in Türkiye'nin Suriye'deki büyüyen etkisine alışması gerekecek"
başlığı ile servis edilen yazıda
"Esad sonrası Suriye'nin kaostan kurtulmasına yardımcı olacak güçlü bir ülkeye ihtiyacı var ve Türkiye de buna katılmak istiyor; Amerika'nın Erdoğan'ı desteklemesiyle İsrail'in kırmızı çizgilerde ısrar etmekten başka yapabileceği pek bir şey yok.
" denildi.


"İsrail'in manevra kabiliyeti kalmadı"


  • İsrail'de Türkiye'nin Suriye'deki varlığına ilişkin artan endişelere rağmen, 'İsrail'in buna karşı koyacak çok az seçeneği kaldığına' dikkat çekilen yazıda, Trump'ın Erdoğan hakkındaki övgü dolu sözleri de hatırlatıldı.

Yazıda ayrıca Trump'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği desteğin İsrail'in manevra kabiliyetini daha da sınırladığının altı çizildi.



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