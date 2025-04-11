Bakü'de Türkiye ile görüşen İsrail heyetine Türk hava sahası açılmadı

Türkiye ve İsrail'den teknik heyetler, dün Azerbaycan'da kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Kaynaklar, çatışmasızlık mekanizmasının kurulması için çalışmaların süreceği bilgisini verdi. İsrail devlet televizyonu Kann, Bakü'deki görüşmeye giden İsrail heyetinin Türk hava sahasının üzerinden geçirilmediğini söyledi. Türkiye'nin geçişe 'asla izin verilmeyeceğini' direttiğini söyleyen Kann muhabiri, "Türkler, RM-707 kodlu uçağımızın Türkiye hava sahasından geçmesine izin vermedi. Üstelik uçakta üst düzey isimler olmasına rağmen... Uçağımız, Yunanistan, Bulgaristan ve Karadeniz üzerinden Ermenistan'ın da hava sahasını kullanmak zorunda kaldı" dedi.
Türkiye ve İsrail'den teknik heyetler, dün Azerbaycan'da kritik bir görüşme gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, çatışmasızlık mekanizması toplantısı yapıldığını bildirdi.
Kaynaklar, çatışmasızlık mekanizmasının kurulması için çalışmaların süreceği bilgisini verdi.
İsrail heyetine Türk hava sahası açılmadı
İsrail devlet televizyonu Kann, Bakü'deki görüşmeye giden İsrail heyetinin Türk hava sahasının üzerinden geçirilmediğini söyledi.
İsrailli muhabir şaşkın: ‘Asla geçemezsiniz’ dediler
Bakan Fidan: İsrail'le çatışma niyetimiz yok
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in son dönemde propagandasını yaptığı olası bir Türkiye-İsrail çatışmasına ilişkin dün açıklamalarda bulunmuştu.