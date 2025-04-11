Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Bakü'de Türkiye ile görüşen İsrail heyetine Türk hava sahası açılmadı

Bakü'de Türkiye ile görüşen İsrail heyetine Türk hava sahası açılmadı

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
Mahmud Hüdayi Uysal
Mahmud Hüdayi Uysal
00:0411/04/2025, Cuma
G: 11/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
İsrail heyetini taşıyan ve Yunan hava sahasından Azerbaycan'a giden uçak.
İsrail heyetini taşıyan ve Yunan hava sahasından Azerbaycan'a giden uçak.

Türkiye ve İsrail'den teknik heyetler, dün Azerbaycan'da kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Kaynaklar, çatışmasızlık mekanizmasının kurulması için çalışmaların süreceği bilgisini verdi. İsrail devlet televizyonu Kann, Bakü'deki görüşmeye giden İsrail heyetinin Türk hava sahasının üzerinden geçirilmediğini söyledi. Türkiye'nin geçişe 'asla izin verilmeyeceğini' direttiğini söyleyen Kann muhabiri, "Türkler, RM-707 kodlu uçağımızın Türkiye hava sahasından geçmesine izin vermedi. Üstelik uçakta üst düzey isimler olmasına rağmen... Uçağımız, Yunanistan, Bulgaristan ve Karadeniz üzerinden Ermenistan'ın da hava sahasını kullanmak zorunda kaldı" dedi.

Türkiye ve İsrail'den teknik heyetler, dün Azerbaycan'da kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, çatışmasızlık mekanizması toplantısı yapıldığını bildirdi.

Kaynaklar, çatışmasızlık mekanizmasının kurulması için çalışmaların süreceği bilgisini verdi.

İsrail heyetine Türk hava sahası açılmadı

İsrail devlet televizyonu Kann, Bakü'deki görüşmeye giden İsrail heyetinin Türk hava sahasının üzerinden geçirilmediğini söyledi.

İddialara göre uçağın uçuş güzergahı.

İsrailli muhabir şaşkın: ‘Asla geçemezsiniz’ dediler

Türkiye'nin geçişe 'asla izin verilmeyeceğini' direttiğini söyleyen Kann muhabiri, "İsrail ile Türkiye arasındaki gerginlik sürüyor. Akşam edindiğimiz bilgilere göre,
Azerbaycan'da Türk heyetiyle görüşmeye giden İsrailli yetkilileri taşıyan hava kuvvetlerimize ait bir uçak, rotasını değiştirmek zorunda kaldı. Çünkü Türkler, RM-707 kodlu uçağımızın Türkiye hava sahasından geçmesine izin vermedi. Üstelik uçakta üst düzey isimler olmasına rağmen...
Türkler, uçağın hava sahalarından geçmemesi konusunda ısrarcı oldular. Açıkçası bu pek de diplomatik bir yol değil. Bu nedenle uçağımız, Bulgaristan ve Karadeniz üzerinden Ermenistan'ın da hava sahasını kullanmak zorunda kaldı." diye konuştu.

YouTube
Bakü'de Türkiye ile görüşen İsrail heyetine Türk hava sahası açılmadı
Dünya / Ortadoğu
11 Nisan, Cuma

Bakan Fidan: İsrail'le çatışma niyetimiz yok

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in son dönemde propagandasını yaptığı olası bir Türkiye-İsrail çatışmasına ilişkin dün açıklamalarda bulunmuştu.

Türkiye'nin Suriye'de İsrail dahil hiçbir ülkeyle çatışma niyetinde olmadığını söyleyen Fidan,
"Ama Suriye'nin tekrar Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit edecek bir iç karışıklığa, bir operasyona, bir provokasyona maruz kalmasını da izleyemeyiz. Ona da sadece bakmakla yetinmeyiz."
ifadelerini kullanmıştı.


#Türkiye
#İsrail
#Azerbaycan
#Bakü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11 Nisan Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir okullar tatil mi? Valilik açıklaması son durum