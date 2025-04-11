Bakü'de Türkiye ile görüşen İsrail heyetine Türk hava sahası açılmadı

Türkiye'nin geçişe 'asla izin verilmeyeceğini' direttiğini söyleyen Kann muhabiri, "İsrail ile Türkiye arasındaki gerginlik sürüyor. Akşam edindiğimiz bilgilere göre,

Azerbaycan'da Türk heyetiyle görüşmeye giden İsrailli yetkilileri taşıyan hava kuvvetlerimize ait bir uçak, rotasını değiştirmek zorunda kaldı. Çünkü Türkler, RM-707 kodlu uçağımızın Türkiye hava sahasından geçmesine izin vermedi. Üstelik uçakta üst düzey isimler olmasına rağmen...