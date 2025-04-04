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Bakan Fidan: Suriye'de İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz

Bakan Fidan: Suriye'de İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
14:434/04/2025, Cuma
G: 4/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'de.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'de.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Suriye'de İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Suriye yönetimi İsrail ile belirli bir mutabakata varmak istiyorsa bu onların bileceği bir iştir." ifadelerini kullandı. ABD-İran gerilimine de değinen Bakan Fidan "ABD-İran geriliminde diplomasiye ihtiyaç var. İran'a saldırıldığını görmek istemiyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahında gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.


Suriye'de İsrail ile sıcak temas olur mu?


Uluslararası basına açıklamalarda bulunan Bakan Fidan,
"Suriye'de İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Suriye yönetimi İsrail ile belirli bir mutabakata varmak istiyorsa bu onların bileceği bir iştir."
ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, İsrail saldırılarının Suriye'nin yeni hükümetinin, DAEŞ terör örgütü ve diğer tehditleri caydırma yeteneğini zayıflattığını söyledi.


"İran'a herhangi bir saldırı görmek istemiyoruz"


ABD İran gerilimine de değinen Bakan Fidan
"ABD-İran geriliminde diplomasiye ihtiyaç var. İran'a saldırıldığını görmek istemiyoruz"
dedi.



#Hakan Fidan
#İsrail
#Suriye

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