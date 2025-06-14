Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İsrail ordusu Natanz'ın yanı sıra İsfahan'daki nükleer tesisi de vurdu

İsrail ordusu Natanz'ın yanı sıra İsfahan'daki nükleer tesisi de vurdu

07:4514/06/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
İsfahan'daki Şehid Reisi Nükleer Santrali'ne İsrail tarafından saldırı düzenlendi.
İsfahan'daki Şehid Reisi Nükleer Santrali'ne İsrail tarafından saldırı düzenlendi.

İsrail ordusu, İran'a düzenledikleri saldırılarda ülkenin en büyük nükleer tesisi Natanz'ın yanı sıra İsfahan'daki nükleer tesisi de vurduklarını açıkladı.

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichai Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a düzenledikleri saldırılarda ülkenin en büyük nükleer tesisi Natanz'ın yanı sıra İsfahan'da bir nükleer tesisi daha vurduklarını ileri sürdü.


İsfahan'daki tesiste, nükleer silah yapımında zenginleştirilmiş uranyumun yeniden dönüştürülmesi işleminin yapıldığını ifade eden Adraee, "uranyum metal üretimi, zenginleştirilmiş uranyum dönüştürme altyapısı ve laboratuvarların" vurulduğunu iddia etti.


İsfahan Vali Yardımcısı Ekber Salihi, İsfahan'daki Şehid Reisi Nükleer Santrali'ne İsrail tarafından cuma akşamı saldırı düzenlendiğini belirtmişti.




#israil
#iran
#savaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS SINAV SONUÇ TARİHİ 2025: LGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MEB tarih verdi