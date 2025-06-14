İsrail ordusu Natanz'ın yanı sıra İsfahan'daki nükleer tesisi de vurdu

İsrail ordusu, İran'a düzenledikleri saldırılarda ülkenin en büyük nükleer tesisi Natanz'ın yanı sıra İsfahan'daki nükleer tesisi de vurduklarını açıkladı.
İsrail Ordusu Sözcüsü Avichai Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a düzenledikleri saldırılarda ülkenin en büyük nükleer tesisi Natanz'ın yanı sıra İsfahan'da bir nükleer tesisi daha vurduklarını ileri sürdü.
İsfahan'daki tesiste, nükleer silah yapımında zenginleştirilmiş uranyumun yeniden dönüştürülmesi işleminin yapıldığını ifade eden Adraee, "uranyum metal üretimi, zenginleştirilmiş uranyum dönüştürme altyapısı ve laboratuvarların" vurulduğunu iddia etti.
İsfahan Vali Yardımcısı Ekber Salihi, İsfahan'daki Şehid Reisi Nükleer Santrali'ne İsrail tarafından cuma akşamı saldırı düzenlendiğini belirtmişti.