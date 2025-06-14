İsrail ordusu Natanz'ın yanı sıra İsfahan'daki nükleer tesisi de vurdu

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichai Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a düzenledikleri saldırılarda ülkenin en büyük nükleer tesisi Natanz'ın yanı sıra İsfahan'da bir nükleer tesisi daha vurduklarını ileri sürdü.