İsrail'den çarpıcı rapor: Türkiye ile savaşa hazırlıklı olmalıyız

Soykırımcı İsrail hükümetine bağlı Nagel Komitesi, İsrail'in Türkiye ile savaşa hazırlanması gerektiğini ifade eden ve bunun iç gerekli tedbirleri içeren bir rapor yayımladı.
"Türkiye İsrail'i tehdit ediyor"
Söz konusu raporda, Türkiye'nin Suriye’deki yeni yönetimle iş birliği yaparak İsrail’in güvenliğini tehdit edebileceği; bu durumun, bölgedeki İran etkisinden daha büyük bir tehlike olarak görüldüğü kaydedildi.
Rapora göre İsrail'in, Türkiye ile doğrudan bir çatışmaya hazırlanması gerekiyor.
İşte alınacak önlemler
Raporda, Türkiye ile olası bir çatışmaya hazırlık için alınması gereken önlemler arasında, yeni F-15 savaş uçakları, yakıt ikmal uçakları ve insansız hava araçlarının tedarik edilmesi; Demir Kubbe ve Arrow hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi ile Ürdün Vadisi boyunca bir güvenlik bariyeri inşa edilmesi gerektiği ifade ediliyor.
Netanyahu'dan tam destek
İsrail medyasına göre Komite, raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgede giderek daha iddialı politikalar izlemesi ve İsrailli analistlerin bu politikaları İsrail'in çıkarlarına aykırı görmesi üzerine yayımlandı. Komite, pazartesi günü Netanyahu, Savunma Bakanı Israel Katz ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e söz konusu önerileri sunarak, Türkiye tehdidine karşı kapsamlı bir strateji taslağı hazırladı.