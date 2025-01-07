İsrail'den çarpıcı rapor: Türkiye ile savaşa hazırlıklı olmalıyız

İşgalci İsrail hükümeti tarafından kurulan Nagel Komitesi’nin yayımladığı son raporda, Türkiye’nin bölgesel politikalarıyla ilgili dikkat çekici ifadelere yer verildi. Raporda, Türkiye’nin, özellikle Osmanlı dönemi etkisini yeniden canlandırmaya yönelik stratejik adımlarının , İsrail için doğrudan bir tehdit oluşturabileceği ifade ediliyor.





EFES-2024 tatbikatı.





"Türkiye İsrail'i tehdit ediyor"

Söz konusu raporda, Türkiye'nin Suriye’deki yeni yönetimle iş birliği yaparak İsrail’in güvenliğini tehdit edebileceği; bu durumun, bölgedeki İran etkisinden daha büyük bir tehlike olarak görüldüğü kaydedildi.

Rapora göre İsrail'in, Türkiye ile doğrudan bir çatışmaya hazırlanması gerekiyor.





Raporda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tehdit olarak görüldüğü kaydedildi.





İşte alınacak önlemler

Raporda, Türkiye ile olası bir çatışmaya hazırlık için alınması gereken önlemler arasında, yeni F-15 savaş uçakları, yakıt ikmal uçakları ve insansız hava araçlarının tedarik edilmesi; Demir Kubbe ve Arrow hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi ile Ürdün Vadisi boyunca bir güvenlik bariyeri inşa edilmesi gerektiği ifade ediliyor.





Lockheed Martin F-35 Lightning II 5. nesil savaş uçağı.





Komite, bu önlemlerin hayata geçirilmesi için savunma bütçesine yıllık 15 milyar şekel (4.1 milyar dolar) ek kaynak sağlanması gerektiğini vurguladı.





İsrail üretimi Arrow Hava Savunma Sistemi.





Netanyahu'dan tam destek

Gazze Kasabı Netanyahu rapora değinerek, "Orta Doğu'da köklü değişikliklere tanık oluyoruz. İran uzun zamandır bizim için en büyük tehditti, ancak arenaya yeni güçler giriyor. Beklenmedik durumlara hazırlıklı olmalıyız. Bu rapor bize İsrail'in geleceğini güvence altına almak için bir yol haritası sunuyor." ifadelerini kullandı.





Katil Netanyahu, rapordaki tespitleri doğruladı.





İsrail medyasına göre Komite, raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgede giderek daha iddialı politikalar izlemesi ve İsrailli analistlerin bu politikaları İsrail'in çıkarlarına aykırı görmesi üzerine yayımlandı. Komite, pazartesi günü Netanyahu, Savunma Bakanı Israel Katz ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e söz konusu önerileri sunarak, Türkiye tehdidine karşı kapsamlı bir strateji taslağı hazırladı.







