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İsrail Dışişleri Bakanı terör örgütü PKK/YPG ile telefonda görüştü

İsrail Dışişleri Bakanı terör örgütü PKK/YPG ile telefonda görüştü

Semih Kara
Semih Kara
15:493/01/2025, Cuma
G: 3/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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İsrail ile PKK/YPG terör örgütü arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.
İsrail ile PKK/YPG terör örgütü arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde dış ilişkiler sorumlusu İlham Ahmed, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı arayarak Suriye'deki yeni yönetimi şikayet etti. Saar, mevkidaşlarıyla Suriye konusunu çok kez görüştüğünü ve 'Kürtlerin hakkını savunduğunu' öne sürdü.

İsrail merkezli Hayom Gazetesi'nin haberine göre işgalci İsrail'in Dışişleri Bakanı Gideon Saar, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde dış ilişkiler sorumlusu İlham Ahmed ile telefonda görüştü.


Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde dış ilişkiler sorumlusu İlham Ahmed, örgütün Kandil kadrosunda da üst düzey görevlerde bulunuyor.

Ahmed Şara'dan rahatsız oldu

Telefon görüşmesinde terörist İlham Ahmed, İsrailli Bakan Saar'a, Suriye'deki yeni yönetimden rahatsız olduklarını dile getirdi. PKK/YPG terör örgütünün sözde dış ilişkiler sorumlusu İlham Ahmed, Ahmed Şara liderliğindeki Suriye yönetiminin, PKKK/YPG'nin etki alanını daralttığını belirtti.


İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar.

Saar, diğer ülkelerin dışişleri bakanlarıyla Suriye konulu görüşmeler yaptığını ve Suriye'deki Kürtlerin endişelerini dile getirdiğini söyledi.



#İsrail
#Gideon Saar
#Terör Örgütü PKK/YPG
#PKK/KCK
#İlham Ahmed
#Suriye

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