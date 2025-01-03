İsrail Dışişleri Bakanı terör örgütü PKK/YPG ile telefonda görüştü

İsrail merkezli Hayom Gazetesi'nin haberine göre işgalci İsrail'in Dışişleri Bakanı Gideon Saar, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde dış ilişkiler sorumlusu İlham Ahmed ile telefonda görüştü.

Ahmed Şara'dan rahatsız oldu

Ahmed Şara'dan rahatsız oldu

Telefon görüşmesinde terörist İlham Ahmed, İsrailli Bakan Saar'a, Suriye'deki yeni yönetimden rahatsız olduklarını dile getirdi. PKK/YPG terör örgütünün sözde dış ilişkiler sorumlusu İlham Ahmed, Ahmed Şara liderliğindeki Suriye yönetiminin, PKKK/YPG'nin etki alanını daralttığını belirtti.

Saar, diğer ülkelerin dışişleri bakanlarıyla Suriye konulu görüşmeler yaptığını ve Suriye'deki Kürtlerin endişelerini dile getirdiğini söyledi.