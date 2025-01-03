Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İsrail medyasından dikkat çeken haber: "Türkiye'yi tehdit olarak görmeliyiz"

İsrail medyasından dikkat çeken haber: "Türkiye'yi tehdit olarak görmeliyiz"

Semih Kara
Semih Kara
11:153/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Türkiye'yi bir tehdit olarak görmesi gerektiğini yazdı.
İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Türkiye'yi bir tehdit olarak görmesi gerektiğini yazdı.

İsrail'de yayın yapan nziv.net isimi bir yayın organında, Türkiye'nin İsrail'e olan nefreti ele alındı. Türkiye-İsrail mücadelesinin yalnızca bölgesel değil, dini ve ekonomik sebeplerden de kaynaklandığı belirtilirken, İsrail'in Türkiye'yi tahdit olarak kabul etmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

İsrail merkezli yayın organı Nziv'de yayımlanan bir yazıda, Türkiye’nin bölgesel güç dengesinde İsrail’i bir rakip olarak görmesi ve buna karşılık geliştirdiği stratejiler ele alındı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan.

"Türkiye İsrail'e stratejik düşmanlık besliyor"

Haberde,
Türkiye'nin güçlü bir orduya sahip olduğu
ancak ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiği vurgulandı.
İsrail’in Körfez ülkeleriyle geliştirdiği işbirliklerinin Türkiye’nin ekonomik gücünü tehdit ettiğini belirten İsrail medyası, bu tehdit karşısında
Türkiye'nin stratejik olarak İsrail’e karşı düşmanlık politikası izlediğini öne sürdü.

Haberde, Türkiye'nin İsrail'in Körfez Ülkeleriyle olan ilişkilerini de baltaladığı dile getirildi.

Osmanlı vurgusu dikkat çekti

İsrail medyasına göre, Türkiye’nin İsrail’e duyduğu nefretin arkasında sadece bölgesel çıkarlar değil, aynı zamanda bir kolonizasyon ve ticaret savaşı stratejisi yatıyor. Haberde,
Türkiye'nin Osmanlı'nın izlerini günümüzde de sürdürdüğü
ve Avrupa’daki Türk göçmenlerle yeni bir İslami kolonizasyon stratejisi geliştirdiği vurgulanırken,
Türkiye’nin hedeflerinin, İsrail için büyük bir tehdit oluşturduğunun altı çizildi.

İsrail medyası, Türkiye'nin Osmanlı'nın izlerini sürdürdüğünü ve Avrupa’da yeni bir İslami kolonizasyon stratejisi geliştirdiğini öne sürdü.

"Türkiye'yi tehdit olarak görmeliyiz"

İsrail medyası, Türkiye’nin İsrail’e karşı olan nefretinin dini, bölgesel ve ekonomik çıkarlara dayandığını belirtiyor.
İsrail’in, Türkiye’yi bir tehdit olarak kabul etmesi gerektiği vurgulanırken, bu durumun bölgedeki güç dengesini önemli ölçüde etkileyeceği ifade ediliyor.


#İsrail
#Türkiye
#Medya
#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? 2025 Ocak ayı zamlı maaşların ödeme tarihi