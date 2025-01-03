İsrail medyasından dikkat çeken haber: "Türkiye'yi tehdit olarak görmeliyiz"

İsrail medyasına göre, Türkiye’nin İsrail’e duyduğu nefretin arkasında sadece bölgesel çıkarlar değil, aynı zamanda bir kolonizasyon ve ticaret savaşı stratejisi yatıyor. Haberde,

Türkiye'nin Osmanlı'nın izlerini günümüzde de sürdürdüğü

ve Avrupa’daki Türk göçmenlerle yeni bir İslami kolonizasyon stratejisi geliştirdiği vurgulanırken,