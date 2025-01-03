İsrail medyasından dikkat çeken haber: "Türkiye'yi tehdit olarak görmeliyiz"

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Türkiye'yi bir tehdit olarak görmesi gerektiğini yazdı.
İsrail'de yayın yapan nziv.net isimi bir yayın organında, Türkiye'nin İsrail'e olan nefreti ele alındı. Türkiye-İsrail mücadelesinin yalnızca bölgesel değil, dini ve ekonomik sebeplerden de kaynaklandığı belirtilirken, İsrail'in Türkiye'yi tahdit olarak kabul etmesi gerektiğine vurgu yapıldı.
İsrail merkezli yayın organı Nziv'de yayımlanan bir yazıda, Türkiye’nin bölgesel güç dengesinde İsrail’i bir rakip olarak görmesi ve buna karşılık geliştirdiği stratejiler ele alındı.
"Türkiye İsrail'e stratejik düşmanlık besliyor"
"Türkiye İsrail'e stratejik düşmanlık besliyor"
Haberde,
Türkiye'nin güçlü bir orduya sahip olduğu
ancak ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiği vurgulandı.
İsrail’in Körfez ülkeleriyle geliştirdiği işbirliklerinin Türkiye’nin ekonomik gücünü tehdit ettiğini belirten İsrail medyası, bu tehdit karşısında
Türkiye'nin stratejik olarak İsrail’e karşı düşmanlık politikası izlediğini öne sürdü.
Osmanlı vurgusu dikkat çekti
Osmanlı vurgusu dikkat çekti
İsrail medyasına göre, Türkiye’nin İsrail’e duyduğu nefretin arkasında sadece bölgesel çıkarlar değil, aynı zamanda bir kolonizasyon ve ticaret savaşı stratejisi yatıyor. Haberde,
Türkiye'nin Osmanlı'nın izlerini günümüzde de sürdürdüğü
ve Avrupa’daki Türk göçmenlerle yeni bir İslami kolonizasyon stratejisi geliştirdiği vurgulanırken,
Türkiye’nin hedeflerinin, İsrail için büyük bir tehdit oluşturduğunun altı çizildi.
"Türkiye'yi tehdit olarak görmeliyiz"
"Türkiye'yi tehdit olarak görmeliyiz"
İsrail medyası, Türkiye’nin İsrail’e karşı olan nefretinin dini, bölgesel ve ekonomik çıkarlara dayandığını belirtiyor.
İsrail’in, Türkiye’yi bir tehdit olarak kabul etmesi gerektiği vurgulanırken, bu durumun bölgedeki güç dengesini önemli ölçüde etkileyeceği ifade ediliyor.
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