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İsrail'i eleştirdiği için ihraç edilen ABD'nin ilk başörtülü vekilil Omar: Hükümetlerin eylemlerinden dolayı acı çekenleri her zaman savunacağım

ABD'nin ilk başörtülü vekili İlhan Omar, İsrail'e eleştirilerde bulunması sebebiyle Temsilciler Meclisi tarafından yapılan oylama ile ihraç edildi. ABD'li siyasetçilerin para karşılığı İsrail'i desteklediğini açıklamasının ardından hedef gösterilen Müslüman vekil Omar, "Savaşın ve zulmün dehşetine katlanmış bir kişi olarak, savunuculuğum her zaman hükümetlerin eylemlerinden dolayı acı çekenler için olacaktır." açıklamasında bulundu.

09:59 . 3/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Müslüman Demokrat Milletvekili Ilhan Omar

Müslüman Demokrat Milletvekili Ilhan Omar

ABD'nin ilk başörtülü vekili Ilhan Omar, İsrail'e eleştirilerde bulunması sebebiyle ihraç edildi. ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, İsrail'in Filistin'e yönelik birçok politikasını eleştiren Müslüman vekil Ilhan Omar'ın 211 "hayır" oyuna karşın 218 "evet" oyuyla Dış İlişkiler Komitesinden çıkarılmasına karar verildi.

ABD'Lİ SİYASETÇİLERİN PARA KARŞILIĞI İSRAİL'E DESTEKTE BULUNDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

İsrail'in Filistin'e yönelik birçok politikasını eleştiren Omar'ın, 2021'de İsrail yanlısı Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesinin (AIPAC) İsrail'i desteklemeleri için ABD'li siyasilere para ödediğini ifade etmesi tartışmalara neden olmuştu.

ABD'li siyasetçilerin para karşılığı İsrail'i desteklediğini açıklayan Omar, kendisine yönelik suçlamaları reddederek, McCarthy ve destekçilerinin siyasi nedenlerle hareket ettiği görüşünü savunuyor.

"SAVUNUCULUĞUM HER ZAMAN ACI ÇEKENLER İÇİN OLACAK"

Komiteden ihraç edilmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Omar, hükümetlerin eylemlerinden dolayı acı çekenleri her zaman savunacağını söyledi. Omar, şu ifadeleri kullandı:

"Dış politikamıza, İsrail'in Filistinlilere yönelik politikasına veya herhangi bir yabancı ulusa yönelik eleştirim değişmeyecek.
Savaşın ve zulmün dehşetine katlanmış bir kişi olarak, savunuculuğum her zaman hükümetlerin eylemlerinden dolayı acı çekenler için olacaktır."




#ABD
#İsrail
#İlhan Omar
#ABD Temsilciler Meclisi
1 saat önce
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İsrail'i eleştirdiği için ihraç edilen ABD'nin ilk başörtülü vekilil Omar: Hükümetlerin eylemlerinden dolayı acı çekenleri her zaman savunacağım
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