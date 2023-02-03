İsrail'i eleştirdiği için ihraç edilen ABD'nin ilk başörtülü vekilil Omar: Hükümetlerin eylemlerinden dolayı acı çekenleri her zaman savunacağım

|
Müslüman Demokrat Milletvekili Ilhan Omar
ABD'nin ilk başörtülü vekili Ilhan Omar, İsrail'e eleştirilerde bulunması sebebiyle ihraç edildi. ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, İsrail'in Filistin'e yönelik birçok politikasını eleştiren Müslüman vekil Ilhan Omar'ın 211 "hayır" oyuna karşın 218 "evet" oyuyla Dış İlişkiler Komitesinden çıkarılmasına karar verildi.
İsrail'in Filistin'e yönelik birçok politikasını eleştiren Omar'ın, 2021'de İsrail yanlısı Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesinin (AIPAC) İsrail'i desteklemeleri için ABD'li siyasilere para ödediğini ifade etmesi tartışmalara neden olmuştu.
ABD'li siyasetçilerin para karşılığı İsrail'i desteklediğini açıklayan Omar, kendisine yönelik suçlamaları reddederek, McCarthy ve destekçilerinin siyasi nedenlerle hareket ettiği görüşünü savunuyor.
Komiteden ihraç edilmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Omar, hükümetlerin eylemlerinden dolayı acı çekenleri her zaman savunacağını söyledi. Omar, şu ifadeleri kullandı: