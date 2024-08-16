İsrail'in hamisi ABD'den ikiyüzlülük: Beyaz Saray gaspçı Yahudilerin Batı Şeria'daki terörüne tepki gösterdi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, Batı Şeria'daki saldırılarla ilgili açıklamalarda bulundu.





Sözcü, "Batı Şeria'daki Filistinli sivillere yönelik şiddet kullanan yerleşimcilerin saldırıları kabul edilemez ve bu saldırılar durmalı. İsrailli yetkililer tüm toplumu zarar görmekten koruyacak tedbirleri almalıdır." ifadelerini kullandı.





ABD'li sözcü, İsrail'in bu tür saldırıları engellemek ve failleri sorumlu tutmak konusunda da adım atması gerektiğini belirtti.









Batı Şeria'da Yahudi terörü





İşgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentine bağlı Cit köyüne Yahudi yerleşimcilerin düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetmiş, biri ağır yaralanmış ve Filistinlilere ait 4 ev ile 6 araç ateşe verilmişti.





İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.





İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 633 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 5 bin 400 Filistinli yaralandı.











