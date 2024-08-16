|
Dünya

İsrail'in hamisi ABD'den ikiyüzlülük: Beyaz Saray gaspçı Yahudilerin Batı Şeria'daki terörüne tepki gösterdi

Gazze'de tarihin en kanlı soykırımına imza atan terör devleti İsrail'e her türlü desteği sağlayan ABD yönetimi, Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Cit köyüne düzenledikleri saldırılarda bir Filistinlinin öldürülmesi ve çok sayıda ev ve aracın ateşe verilmesini "kabul edilemez" olarak nitelendirerek kınadı.

Lokman Özdemir
07:20 - 16/08/2024 الجمعة
Yeni Şafak
Beyaz Saray
Beyaz Saray

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, Batı Şeria'daki saldırılarla ilgili açıklamalarda bulundu.


Sözcü,
"Batı Şeria'daki Filistinli sivillere yönelik şiddet kullanan yerleşimcilerin saldırıları kabul edilemez ve bu saldırılar durmalı. İsrailli yetkililer tüm toplumu zarar görmekten koruyacak tedbirleri almalıdır."
ifadelerini kullandı.

ABD'li sözcü, İsrail'in bu tür saldırıları engellemek ve failleri sorumlu tutmak konusunda da adım atması gerektiğini belirtti.



Batı Şeria'da Yahudi terörü


İşgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentine bağlı Cit köyüne Yahudi yerleşimcilerin düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetmiş, biri ağır yaralanmış ve Filistinlilere ait 4 ev ile 6 araç ateşe verilmişti.


İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.


İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 633 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 5 bin 400 Filistinli yaralandı.




#ABD
#batı şeria
#Beyaz Saray
#israil
#saldırı
#tepki
٪d ساعات قبل
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bu belirtiler varsa çocuğunuz skolyoz olabilir