İsviçre'de PKK terörü

İsviçre’nin Zürih kentinde terör örgütü PKK yandaşları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Türkiye’yi hedef alan alçak gösteri düzenledi. Başta İsveç olmak üzere Avrupa’nın çoğu kentinde rahatça eylemde bulunan terör örgütü PKK yandaşları bu kez İsviçre’nin Zürih kentinde provokasyona kalkıştı. “Zürih Devrimci Grev Kolektifi” adlı grup tarafından Zürih’teki UBS bankası önünde Başkan Erdoğan’a benzetilen kukla ve Türk bayrağı yakıldı. İsviçre genelinde binlerce kişinin düzenlediği “Feminist Grevi”ne sızan grup, bankanın önündeki provokasyonlardan önce “Kill Erdogan (Erdoğan’ı öldürün)” yazılı pankart da açtı. Pankartı ve kuklayı Instagram hesabından da paylaşan grup, Twitter’dan kuklanın yanma anını gösteren video yayınladı. Edinilen bilgiye göre, İsviçre polisi, eylemin bilgileri dışında gerçekleştiğini ve izinsiz olduğunu savundu. İsviçre’nin başkenti Bern’de Federal Parlamento binası önündeki Parlamento Meydanı’nda 25 Mart 2017’de düzenlenen “Hayır” mitinginde, siyah fon üzerine hazırlanmış pankartta, başına silah doğrultulmuş Erdoğan’ın fotoğrafı ve “Erdoğan’ı öldürün” yazısı, altında da “Kendi silahlarıyla” ifadesi yer almıştı. Pankartı açan sanıklar hakkında dava açılmıştı. 18 Ocak 2022’de başlayan davada, hakim 4 sanık hakkında 9 Mart’ta beraat kararı vermişti.

PKK yandaşlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’yi hedef alan saldırıları sonrasında İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, Dışişleri Bakanlığı’na davet edildi ve kendisine bu durumun kabul edilemez olduğu vurgulandı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Görüşmede, Büyükelçi Ruch’a “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan bu saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulanarak, bu tür saldırılara müsaade edilmemesi gerektiğinin” altı çizildi. Görüşmede ayrıca olaya ilişkin soruşturma başlatılarak, faillerin tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin süratle yapılması talep edildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, “İsviçre’de terör örgütü PKK yandaşları tarafından Türk bayrağını ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan alçak saldırıyı lanetliyoruz” tepkisini gösterdi.