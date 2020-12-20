Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Japonyada "Twitter katili" idama mahkum edilmesinin yankıları sürüyor Aileler nezdinde belki de idam cezası bile yetmeyebilir
ASYA

Japonya'da "Twitter katili" idama mahkum edilmesinin yankıları sürüyor: Aileler nezdinde belki de idam cezası bile yetmeyebilir

Dergi editörü Ayumi, "Şiraişi, kimsesiz biri ve bunun gibi kimsesizler çoğalıyor. Japon toplumunda kimsesizler artıyor" değindi. Bir çocuk annesi ev hanımı Saçi, "Sosyal medyada uygunsuz duygular olabiliyor, dikkatli değilseniz tehlikeli olabilir" ifadelerini kullandı. Telekom firması çalışanı Yamasaki, "Her olay olduğunda 'sosyal ağların bir sorun oluşturduğuna dair' çeşitli görüşler var. Sadece sosyal medya da asıl sebep değil" açıklamasında bulundu. Emekli Yorodzuya, "İdam, doğal bir ceza. Aileler nezdinde belki idam cezası bile yetmeyebilir" olduğunu belirtti. 3 çocuk annesi ev hanımı Çikako, "Bir anne olarak internet ortamını gerektiği gibi gözetlemem lazım" dedi.

Haber Merkezi AA
Şiraişi Takahiro (30).
Şiraişi Takahiro (30).

Japonya'da "Twitter katili" olarak bilinen ve "intihar arzusu taşıyan" 9 kişiyi 2017’de öldüren Şiraişi Takahiro’nun (30) geçen hafta idama mahkum edilmesinin yankıları sürüyor.

  • Japon halkı, Ağustos-Ekim 2017'de 5 farklı eyalette 15 ila 26 yaşlarında 8’i kadın 9 kişiyi öldüren Şiraişi’nin yetiştiği aile ortamı ve aldığı eğitimin yanı sıra olaylarda sosyal medyanın etkisini tartışıyor.

Hafta içinde Şiraişi hakkında idam kararını veren Hakim Yano Naokuni, suçların vahşet seviyesinin ülke tarihinde "az görülür" olduğunu belirterek "Sosyal medyanın derinlikleriyle yerleştiği bir toplumda (bu suçlar) insanları tümüyle sarstı" ifadesini kullanmıştı.

Mahkeme kararında, Şiraişi’nin sosyal medya platformu Twitter’da "intihara meyilli mesaj yazan" kişileri tercih ettiği iddialarının delillendirilmediği kaydedilse de Japon toplumu, ölümlerin internet yardımıyla organize edildiği ihtimalini göz ardı etmiyor.

Japonlar, G7 ülkesi Japonya'da aile içi disiplinini ve ülkedeki eğitim sisteminin olası çıkmazlarını değerlendirdi.

İdam kararının doğru olduğunu savunan Japonlar, toplumdaki kimsesizlerin yanı sıra sosyal medyanın tehlikelerine de dikkati çekti.

"Sadece sosyal medya da asıl sebep değil"

Telekom firması çalışanı Yamasaki, eğitim ve sosyal medyanın Şiraişi'nin ruh halindeki payına ilişkin tartışmalara değinerek şunları söyledi:

  • "Tahminim o ki eğitim sisteminde de internet ortamında da sorunlar bulunuyor. Şiraişi’nin karakterine yansımış, diğer taraftan bakılırsa zapt edebilmek için toplum yeterince baskı altına alınmıyor ya da kurallara uyulması konusunda çevredeki insanlar eğitilmiyor. Her olay olduğunda 'sosyal ağların bir sorun oluşturduğuna dair' çeşitli görüşler var. Sadece sosyal medya da asıl sebep değil."

Ev hanımı Saçi ise "Ölmek isteyen insanları bir araya getirmek ve ölme arzularından faydalanmak oldukça sinsice" dedi.

Çocuğunun ortaokula gittiğini belirten Saçi, "Ancak sosyal medyayla nasıl bir etkileşime gireceği anlaşılması zor bir konu. Sosyal medyada uygunsuz duygular olabiliyor, dikkatli değilseniz tehlikeli olabilir" ifadesini kullandı.

"Aileler nezdinde belki de idam cezası bile yetmeyebilir"

Emekli Yorodzuya da idam kararının, insan hayatının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya çıkardığına işaret ederek "Birçok insanı öldürmesi çok acı. İdam ise doğal bir ceza. Aileleri halen yas tutuyor. Aileler nezdinde belki de idam cezası bile yetmeyebilir" diye konuştu.

  • Bir derginin editörü Ayumi ise genel olarak suçluların geçmişi araştırıldığında aile yapılarının çöktüğünün farkına varıldığını kaydederek "Çökmüş ya da yara almış aile yapısının, kişiliğin oluşmasında etkisi olduğunu düşünüyorum" dedi.

Yetiştiği ailesini göz önüne getirdiğini belirten Ayumi, "Eğitim sisteminden daha çok küçük yaştayken aile içerisinde uyumlu bağ kurulabilmiş mi? Önemli olan budur. Şiraişi, kimsesiz biri ve bunun gibi kimsesizler çoğalıyor. Japon toplumunda kimsesizler artıyor" diye konuştu.

"Mesele, öldürme arzusuna sahip olması"

3 çocuk annesi ev hanımı Çikako, bu tarz bir olayın her ülkede meydana gelebileceğini kaydederek Japonya gündemini meşgul eden bu olayın ise "unutulamayacağını" belirtti.

  • "İnternet üzerinden organize edildiği" iddialarının "esefle karşılandığını" söyleyen Çikako, "Mesele, (Şiraişi’nin) öldürme arzusuna sahip olması. Ayrıca öldürülen 9 kişinin, bunun için iletişime geçmesi de bir başka sorun" diye konuştu.

Çikako, internetin tehlikelerine işaret ederek "Bir anne olarak internet ortamını gerektiği gibi gözetlemem, düzgünce izlemem lazım" dedi.

'Twitter katili' olarak biliniyordu: Seri katil idam cezası aldı
DÜNYA
'Twitter katili' olarak biliniyordu: Seri katil idam cezası aldı
Abone Ol Google News
Yargıtaydan nafaka kararı

Yargıtay'dan nafaka kararı

​Baba, işsiz çocuğuna yardım nafakası ödeyecek.
Gece donuyor gündüz çözülüyor

Gece donuyor gündüz çözülüyor

Kentte yaşanan mevsimsel değişim vatandaşları şaşırtıyor.
Çalışmalar tam gaz

Çalışmalar tam gaz

​Seyahat süresi 3,5 saatten 1,5 saate düşecek.
Terör örgütüne<br>ağır darbe

Terör örgütüne
ağır darbe

PKK'ya ait bir ton 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.
Deprem riski artıyor!

Deprem riski artıyor!

​Uzmanlardan 'depreme hazırlıklı olun' uyarısı.
Bir timsaha dönüşebiliriz!

Bir timsaha dönüşebiliriz!

​Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun koronavirüs aşısına bakışı.

Paşinyan'ın<br>her tarafını sardılar

Paşinyan'ın
her tarafını sardılar

Dev koruma kadrosu güneşli havada şemsiye ile geziyor.
Fırtına öncesi sessizlik!

Fırtına öncesi sessizlik!

​Suriye Milli Ordusu harekat için takviye güç gönderdi.
Almanya'yı <br>sallayan Türk

Almanya'yı
sallayan Türk

​19 yaşındaki genç oyuncu takımına 3 puanı getirdi.
Görüntüler Türkiye'den

Görüntüler Türkiye'den

​Buz parçaları her yeri sardı.
'Üşüyoruz<br>çok soğuk,<br>hiçbir şeyimiz yok'

'Üşüyoruz
çok soğuk,
hiçbir şeyimiz yok'

​İdlib'de yüzlerce çadır sular altında kaldı.
Bolluk<br>fiyatlara yansıdı

Bolluk
fiyatlara yansıdı

​Limana yüzlerce kasa ile döndüler: Kilosu 8 liraya indi
2023 zafer<br>yılımız olacak

2023 zafer
yılımız olacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı.
Bebekleri fareler kemiriyor!

Bebekleri fareler kemiriyor!

​Yunanistan'da mülteciler insanlık dışı şartlarda yaşıyor.
Yoğun bakımda facia

Yoğun bakımda facia

Hastanede oksijen tüpü patladı: 10 ölü!
İhracat treni<br>Çin'e vardı

İhracat treni
Çin'e vardı

​Demir yolu taşımacılığında zafer.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.