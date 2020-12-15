'Twitter katili' olarak biliniyordu: Seri katil idam cezası aldı

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'Türk'ün zafer fotoğrafı' İran'ı neden rahatsız etti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Bakü’de okuduğu Azerbaycan Halk mahnısı ‘Arası ayırdılar’ İran tarafından tepkiyle karşılanırken rejimin gerçekten rahatsız olduğu Azerbaycan Türklerinin kuşaktan kuşağa aktardığı şiir mi? Uzun süredir birçok cephede kaybeden İran rejimi son olarak Karabağ Zaferi gerçekleşirken Azerbaycan'a karşı Ermenilere destek vermişti. Rejimin gerginliğinin arkasında Erdoğan ile Aliyev’in verdiği zafer fotoğrafı mı yatıyor? Bunu anlayabilmemiz için de ‘Arası ayırdılar’ mahnısının arkasındaki hikayeye göz atalım.