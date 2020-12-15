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Dünya Twitter katili olarak biliniyordu Seri katil idam cezası aldı
ASYA

'Twitter katili' olarak biliniyordu: Seri katil idam cezası aldı

Sosyal medya platformu Twitter’da, intihar etmek isteyen 8 kadınla iletişime geçerek önce tecavüz edip sonra öldüren ve bu sebeple ‘Twitter Katili’ olarak adlandırılan Takahiro Shiraishi, yargılandığı mahkemede ölüm cezasına çarptırıldı. Shiraishi’nin 9 kurbanı arasında cinsel saldırıda bulunduğu kadınlardan birinin erkek arkadaşı da yer alıyordu.

Haber Merkezi DHA
Takahiro Shiraishi.
Takahiro Shiraishi.

Japonya’da sosyal medya platformu Twitter’da tanıştığı intihara meyilli kadınlara önce cinsel saldırıda bulunup daha sonra da öldüren Takahiro Shiraishi’nin (30) yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme 8 kadını ve kadınlardan birinin erkek arkadaşını öldüren Shiraishi’ye idam cezası verdi.

  • Polis, ‘Twitter katili’ olarak bilinen Shiraishi’yi, evinde dokuz insan kafası ve 240 kemik bulunmasının ardından, 2017 yılında gözaltına almıştı. Shiraishi'nin intihara meyilli kurbanlarına Twitter üzerinden yaklaşarak onların intihar isteklerinde yardımcı olmayı teklif ettiği, tuzağına düşürdüğü kadınlara tecavüz ettikten sonra öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

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