Dünya Kadirovdan Türkiyeye küstah tehdit Çeçenistana Öcalanın heykelini dikeriz
ASYA

Kadirov'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Çeçenistan'a Öcalan'ın heykelini dikeriz

Rusya'ya bağlı Çeçenistan'ın Başkanı Ramazan Kadirov, Kocaeli'de açılan Cevher Dudayev Parkı üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alarak tehdit etti. Türkiye'yi 'teröristlere arka çıkmakla' suçlayan Kadirov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef aldığı skandal açıklamasında, açılan parka misilleme olarak "Çeçenistan'a Öcalan'ın heykelini dikeriz" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kadirovdan Türkiyeye küstah tehdit: Çeçenistana Öcalanın heykelini dikeriz
Çeçenistan Başkanı Ramazan Kadirov

Kocaeli'nin Körfez Belediyesi tarafından 9 ay önce yapımına başlanan Cevher Dudayev Parkı, geçtiğimiz günlerde tamamlanarak hizmete açıldı. Rusların Çeçenistan'ı işgal girişiminde cephede şehit olan Çeçen İçkerya Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Dudayev'i 'terörist' olarak gören Rus yanlısı Kadirov, haddini aşarak Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı skandal bir mesaj yayınladı.

KADİROV'DAN SKANDAL SÖZLER: TÜRKİYE TERÖRİSTLERE ARKA ÇIKIYOR

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kadirov, park açılışı sonrası Türkiye'yi 'teröristlere arka çıkmakla' suçladı.

"ÇEÇENİSTAN'A ÖCALAN'IN HEYKELİNİ DİKERİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da isim vererek hedef alan Kadirov, açılan parka misilleme olarak 'PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın heykelini dikme' tehdidinde bulundu. Kadirov, "Bizim açımızdan Türk hapishanelerinden birinde müebbet hapis cezasını çeken Kürdistan İşçi Partisi'nin kurucusu Abdullah Öcalan'ın adını Grozni'de ölümsüzleştirmek oldukça mantıklı ve siyasi olarak tam karşılık olur" diye konuştu.

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DUDAYEV TAM BİR TÜRK DOSTUYDU

Rusya'nın 11 Aralık 1994 tarihinde Çeçenistan'a karşı başlattığı askeri harekata karşı cihat ilan eden ve cephede 21 Nisan 1996'da yapılan saldırıyla şehit olan Dudayev; Türkiye'yi, Türk dünyasının ve İslam aleminin ümit ışığı olarak nitelendirmişti. Dudayev açıklamasında, "Unutulmasın ki, Türkiye hem Türk dünyasının, hem de İslâm aleminin ümit ışığıdır. Bu ışığın sönmesi hem İslâm aleminin, hem de Türk dünyasının karanlığa gömülmesi demektir" demişti.

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