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Kanada’da feci olay: İki uçak havada çarpıştı

Kanada’da feci olay: İki uçak havada çarpıştı

17:139/07/2025, Çarşamba
DHA
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İki uçak havada çarpıştı
İki uçak havada çarpıştı

Kanada'nın Manitoba eyaletinin güneyinde 2 küçük uçağın havada çarpışması üzerine 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kanada'nın Manitoba eyaletinde tek motorlu 2 küçük uçağın havada çarpışması sonucu 2 öğrenci pilot hayatını kaybetti.


HAVADA ÇARPIŞTILAR


Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) Sözcüsü Melanie Roussel, Manitoba'nın güneyindeki Hanover bölgesinde meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yaptı. Yerel saatle 09.00 sıralarında tek motorlu iki küçük uçağın havada çarpıştığını ve 2 öğrenci pilotun hayatını kaybettiğini söyleyen Roussel, uçaklarda başka yolcu bulunmadığını belirtti.


EĞİTİM UÇUŞU SIRASINDA MEYDANA GELDİ


Pilotluk eğitimi veren okulun yöneticisi Adam Penner, kazanın eğitim uçuşu sırasında meydana geldiğini açıkladı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



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