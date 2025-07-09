Kanada’da feci olay: İki uçak havada çarpıştı

Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) Sözcüsü Melanie Roussel, Manitoba'nın güneyindeki Hanover bölgesinde meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yaptı. Yerel saatle 09.00 sıralarında tek motorlu iki küçük uçağın havada çarpıştığını ve 2 öğrenci pilotun hayatını kaybettiğini söyleyen Roussel, uçaklarda başka yolcu bulunmadığını belirtti.