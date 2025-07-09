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Kahta'da huzur denetimi yapıldı

Kahta'da huzur denetimi yapıldı

16:499/07/2025, Çarşamba
IHA
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Denetimlerde uyuşturucu madde ve kesici alet ele geçirildi.
Denetimlerde uyuşturucu madde ve kesici alet ele geçirildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde uyuşturucu madde ve kesici alet ele geçirildi. Ayrıca 30 araç sürücüsü ve toplam 879 kişi kontrol edildi.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele, aranan şahısların yakalanması, asayişin sağlanması ve halkın huzurunun korunması amacıyla ilçe genelinde geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi.


Yapılan uygulamalarda 16 kıraathane, 14 park ve bahçe, 4 çay bahçesi, 4 kafe ve 1 oyun salonu olmak üzere birçok nokta denetlendi. Ayrıca 30 araç sürücüsü ve toplam 879 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde 26,65 gram uyuşturucu madde, 1 adet kesici alet ve 1 adet yaralayıcı alet ele geçirildi.


Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.



#Kahta
#huzur denetimi
#adli işlem
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