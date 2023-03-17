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Dünya

Kanadalı bakan köşeye sıkıştı: İşgalci İsrail'in sporcularını da yasaklamaya ne dersiniz?

Kanadalı yazar Yves Engler, Rus ve Belaruslu sporcuları Olimpiyatlar Oyunları'nda istemeyen Kanada Spor Bakanı Pascale St-Onge’a, “Aynısını ABD, İsrail ve Kanada sporcuları için de söyleyebilir misiniz?” diye sordu. St-Onge, soruyu cevaplamayı tercih etmedi.

11:15 . 17/03/2023 Cuma
Diğer
Kanada Spor Bakanı Pascale St-Onge.

Kanada Spor Bakanı Pascale St-Onge.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Rus ve Belaruslu atletlerin beyaz bayrak altında yarışmasının olasılık dahilinde olduğunu açıkladı.


Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin açıklamasına rağmen bazı Batılı ülkeler Rus ve Belaruslu atletlerin olimpiyatlarda yer almasını istemediğini dile getiriyor.


Kanadalı yazar Yves Engler, Rus ve Belaruslu sporcuları Olimpiyatlar Oyunları'nda istemeyen Kanada Spor Bakanı Pascale St-Onge’a, "Aynısını ABD, İsrail ve Kanada sporcuları için de söyleyebilir misiniz?” diye sordu.


ABD'nin Irak işgali, İsrail'in Filistin'deki apartheid rejimini ve Kanada'nın Libya'yı bombalamasında aynı şeyi hissedip hissedilmediği sorulan bakan, cevap vermeyi tercih etmeyerek gülerek bulunduğu yerden uzaklaştı.


Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin ocak ayında yaptığı açıklamada, "Rus ve Belaruslu atletlerin beyaz bayrak altında yarışmasının olasılık dahilinde olduğu belirtilerek “Hiçbir sporcunun sadece pasaportu nedeniyle müsabaka yapması engellenemez. “Hükümetler, hangi sporcuların hangi yarışmaya katılıp hangilerinin katılamayacağına karar vermemelidir” ifadelerine yer verilmişti.




#Filistin
#İsrail
#Kanada
16 dakika önce
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Kanadalı bakan köşeye sıkıştı: İşgalci İsrail'in sporcularını da yasaklamaya ne dersiniz?
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