Katil İsrail Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombaladı: TRT ekibinin olduğu gazeteciler yaralandı

İşgalci İsrail, yürüttüğü soykırım savaşını sürdürerek Gazze'de son 24 saatte birçok katliam yaptı. Son olarak, Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu aralarında TRT Arapça ekibinin de bulunduğu bir grup gazeteci yaralandı.
Saldırı, tank atışı kullanılarak gerçekleştirildi.
Deyr el-Belah'teki Aksa Şehitleri Hastanesi sağlık kaynakları da saldırıda kameraman Sami Şehade'nin ayağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını, TRT Arapça muhabiri Sami Berhum'un da hafif yaralandığını aktardı.
Gazeteci Muhammed es-Savalihi'nin de sağ elinden yaralandığı ifade edildi.
Bağımsız kameraman olarak çalışan Sami Şehada'nın sağ ayağı ampüte edildi. TRT Arabi muhabiri Sami Berhum olaydan yara almadan kurtuldu.
AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail'in basın mensuplarını hedef almasını lanetliyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu aralarında TRT Arapça ekibinin de bulunduğu bir grup gazetecinin yaralanmasına ilişkin şunları kaydetti;
TRT Genel Müdürü Sobacı'dan ilk açıklama
Saldırıya TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı da tepki gösterdi.
İsrail saldırılarında 140 gazeteci hayatını kaybetti
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 140 gazetecinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
İsrail ordusu dün, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde "sürpriz bir askeri operasyon" başlattığını açıklamıştı. İsrail'in evleri, camileri ve yolları hedef alan saldırılarında çok sayıda Filistinli ölmüş ve yaralanmıştı.