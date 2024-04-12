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Katil İsrail Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombaladı: TRT ekibinin olduğu gazeteciler yaralandı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu aralarında TRT Arapça ekibinin de bulunduğu bir grup gazeteci yaralandı.

14:22 - 12/04/2024 Cuma
Güncelleme: 15:30 - 12/04/2024 Cuma
AA
Gazze'deki Nuseyrat Kampı'na yönelik saldırı sonucu TRT Arapça ekibindeki gazeteciler yaralandı
Gazze'deki Nuseyrat Kampı'na yönelik saldırı sonucu TRT Arapça ekibindeki gazeteciler yaralandı

İşgalci İsrail, yürüttüğü soykırım savaşını sürdürerek Gazze'de son 24 saatte birçok katliam yaptı. Son olarak, Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu aralarında TRT Arapça ekibinin de bulunduğu bir grup gazeteci yaralandı.


Saldırı, tank atışı kullanılarak gerçekleştirildi.

Deyr el-Belah'teki Aksa Şehitleri Hastanesi sağlık kaynakları da saldırıda kameraman Sami Şehade'nin ayağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını, TRT Arapça muhabiri Sami Berhum'un da hafif yaralandığını aktardı.


Gazeteci Muhammed es-Savalihi'nin de sağ elinden yaralandığı ifade edildi.

Bağımsız kameraman olarak çalışan Sami Şehada'nın sağ ayağı ampüte edildi. TRT Arabi muhabiri Sami Berhum olaydan yara almadan kurtuldu.


AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail'in basın mensuplarını hedef almasını lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu aralarında TRT Arapça ekibinin de bulunduğu bir grup gazetecinin yaralanmasına ilişkin şunları kaydetti;


"Gazze Şeridi’nde Filistinlileri acımasızca katleden İsrail ordusunun, bölgedeki insani durumu dünya gündemine taşıyan basın mensuplarını hedef almasını bir kez daha lanetliyoruz.

Gazze’deki Nuseyrat kampında yayın hazırlığı yaparken İsrail tarafından hava saldırısına uğrayan TRT Arabi ekibine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yaralanan muhabir Sami Şahada’ya şifa diliyoruz"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

TRT Genel Müdürü Sobacı'dan ilk açıklama

Saldırıya TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı da tepki gösterdi.


Sobacı alçak saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "
Katil İsrail, Nuseyrat Kampında TRT Arabi ekibimizin aracını hedef aldı. Maalesef freelancer kameramanımız Sami Şahada ayağını kaybetti, şu an ameliyatta. Muhabirimiz Sami Berhum’un durumu çok şükür iyi. Hiçbir ahlaki, hukuki, insani sınırı olmayan İsrail vahşetini lanetliyorum"
ifadelerini kullandı.


İsrail saldırılarında 140 gazeteci hayatını kaybetti

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 140 gazetecinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.


İsrail ordusu dün, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde "sürpriz bir askeri operasyon" başlattığını açıklamıştı. İsrail'in evleri, camileri ve yolları hedef alan saldırılarında çok sayıda Filistinli ölmüş ve yaralanmıştı.


#israil
#TRT
#TRT Arapça
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