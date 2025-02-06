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Kimse bizi vatanımızdan söküp atamaz

Kimse bizi vatanımızdan söküp atamaz

04:006/02/2025, Perşembe
G: 6/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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İzzet el-Rişk.
İzzet el-Rişk.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Trump’ın sürgün planını reddettiklerini açıkladı. Gazzelilerin kendi topraklarına kök saldığını söyleyen Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet el-Rişk de “Halkımız, onları ana vatanlarından söküp atmayı amaçlayan hiçbir planı kabul etmeyecek” dedi.

ABD Başkanı Trump'ın, Gazze’yi işgal planına Hamas sert tepki gösterdi. Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri yaptığı açıklamada Trump’ın sözlerinin kabul edilemez olduğu belirtilerek, "Trump'ın, 'Gazze Şeridi halkının gitmekten başka çaresi yok' şeklindeki açıklamalarını reddediyoruz. Bunu bölgede kaos ve gerginliğin reçetesi olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı. Gazzelilerin bu planın gerçekleşmesine izin vermeyeceğini vurgulayan Ebu Zuhri, "Olması gereken şey halkımızın topraklarından sürülmesi değil, halkımıza yönelik işgal ve saldırganlığın sona ermesidir." dedi. Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet el-Rişk ise, yaptığı ayrı bir açıklamada Trump'a tepki göstererek, "Gazze'deki halkımız 15 aydan uzun süredir bombardıman altında yerinden edilme ve sınır dışı etme planlarını engelledi" ifadelerini kullandı. Gazzelilerin kendi topraklarına "kök salmış durumda" olduğunu ifade eden el-Rişk, "Halkımız, onları anavatanlarından söküp atmayı amaçlayan hiçbir planı kabul etmeyecek" dedi.



#Hamas
#Gazze
#Filistin
#Soykırım

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