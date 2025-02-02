Dışişleri Bakanı Fidan Hamas heyetiyle Doha'da görüştü

Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan'ın, Hamas Şura Meclisi Başkanı İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile Doha'da gerçekleştirdiği görüşmede, Gazze'deki insani durum ve ateşkese ilişkin konular ele alındı.