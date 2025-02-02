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Dışişleri Bakanı Fidan Hamas heyetiyle Doha'da görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan Hamas heyetiyle Doha'da görüştü

20:502/02/2025, Pazar
G: 2/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas yetkilileriyle Katar'da görüştü.
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas yetkilileriyle Katar'da görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan'ın, Hamas Şura Meclisi Başkanı İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile Doha'da gerçekleştirdiği görüşmede, Gazze'deki insani durum ve ateşkese ilişkin konular ele alındı.

Bakan Fidan, Doha'da bu görüşme öncesinde de Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile ortak basın toplantısı düzenlemişti.




#Hakan Fidan
#Doha
#Katar

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