Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Ziyaretimize bu sabah sayın Emir Şeyh Tamir tarafından kabul edilerek karşılandık. Kendilerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en içten selamlarını ilettik.





Bakan Fidan Katar'da: 'Gazzeliler gitsin' fikri insanlık dışı Gündem / Politika





İki ülke arasındaki ilişkiler stratejik seviyede devam etmekte. Aramızdaki ikili ilişkinin kurumsallığını, niteliğini, sadece ikili ekonomik ilişkilerde, siyasi ilişkilerde bir yere taşıma konusunda değil aynı zamanda bölgenin sorunlarına da çözüm getirme konusunda kullanıyoruz.





'TERÖRE MÜSAADE EDEMEYİZ'

En son mesele Suriye meselesi. Bizler bu geçiş sürecine nasıl yardımcı olabiliriz konusunda yoğun koordinasyon içerisindeyiz. Burada özellikle ülkenin yeniden inşaasında ihtiyaç olan enerji ve ulaştırma konusunda bir an önce adımlar atılmalı. İnşallah bunlar hayata geçtiği zaman Suriye'de daha farklı bir aşamanın geldiğini göreceğiz.





Suriye'de YPG ile ilgili gelişmeleri çok yakın şekilde takip ediyoruz. Terörün Suriye'de devam etmesine müsaade etme şansımız yok. Umudumuz sorunun kan dökülmeden çözülmesi.





GAZZE'DE ATEŞKESİN KESİNTİSİZ DEVAM ETMESİ BİZİM İÇİN ÖNCELİK

Gazze'de ateşkesin kesintisiz bir şekilde devam etmesi bizim için öncelik. Ateşkesten sonra yardımların bölgeye ulaştırılması konusunda sıkıntılar yaşandığını görüyoruz. İsrail'in engelleyici tavırlardan vazgeçmesi gerekiyor. Türkiye olarak bu konuda çok büyük bir hassasiyetimiz var. Yardımlarımızı en iyi ve en hızlı şekilde nasıl ulaştırırız bunun gayreti içindeyiz.

SURİYE'DEKİ GEÇİŞ SÜRECİ

Bakan Fidan basın toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Bakan Fidan Suriye'deki geçiş süreci ile ilgili gelen soruya şöyle cevap verdi;

"Suriye'deki geçiş sürecinde, Suriye ile ve bölgedeki dostlarımız ile yakın iletişim halindeyiz. Bir kabineye ihtiyaç vardı. Hükümetin kurulması ile büyük belirsizliklerin ortadan kalkacağını düşünüyorum.





Halkın çözüm bekleyen sorunları var. Bizler neler yapabiliriz, Katar ve Türkiye bu konuda yakın işbirliği içerisinde. Neler yapılabilir bunları çalışıyoruz. Bir takım kesinleşmiş projeler var. Amacımız bunları hayata geçirmek.





KAHİRE BİLDİRİSİ

Türkiye olarak Kahire'deki bildirinin arkasındayız. Filistin halkının yerinden edilmesine tamamen karşıyız. Bu insanlık hukukuna aykırı bir teklif.





Ateşkes insaniyet adına önemli kazanım, İsrail soykırımı durmalı. Gazzelilerin taşınması teklifi insanlık dışı bir yaklaşım.





CUMHURBAŞKANIMIZ TÜRKİYE OLARAK EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIR OLDUĞUMUZU İFADE ETTİ

Ateşkes anlaşmasının şartlarından biri olan belli Filistinli mahkumların serbest bırakıldıktan sonra Filistin topraklarında kalmaması konusu var. Sayın Cumhurbaşkanımız anlaşmaya destek vermek için diğer ülkelerle birlikte Türkiye olarak da serbest bırakılan Filistinlilere ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettiler.





Diğer ülkeler de üzerine düşeni yapacaklar, yeter ki ateşkes anlaşması hayata geçsin ve devam etsin.



