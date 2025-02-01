Refah Sınır Kapısı 8 ay sonra ilk kez açıldı: Yaralıların tahliyesi başladı

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, bugün 50 Filistinli çocuk yaralı ve hasta taşıyan ambulanslar Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a geçiş yaptı.









İsrail ordu radyosunda yer alan haberde, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında açılan Refah Sınır Kapısı'ndan sadece Gazze sakinlerinin çıkış yapabileceği, Gazze'ye dışarıdan giriş olmayacağı belirtilmişti.





Haberde, anlaşma uyarınca Gazze'de sınır kapısından her gün 50 yaralı ve her bir yaralı için 3 refakatçi olmak üzere toplam 200 kişinin geçişine izin verileceği ve geçişlerin İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet ve Mısır'ın onayına tabi olacağı kaydedilmişti.









İsrail ile savaşırken yaralanan Hamas mensuplarının Mısır'a geçmesine izin verilirken 7 Ekim 2023'teki "Aksa Tufanı" saldırısına katılanlara izin verilmeyeceği vurgulanmıştı.





Sınır kapısında Avrupa Birliği adına bir güç ile Mısırlı ve Hamas üyesi olmayan Filistinlilerin bulunacağı ve İsrail resmi olarak kabul etmese de söz konusu Filistinlilerin Ramallah yönetimine bağlı olacağı ve sadece geçiş izinlerini damgalayacakları bildirilmişti.





Buradaki tüm görevlilerin İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'in kontrolünden geçeceği de aktarılmıştı.









Refah Sınır Kapısı 7 Mayıs 2024'te kapatılmıştı

İsrail ordusu, Gazze ile Mısır arasında yer alan Refah Sınır Kapısı'nı 7 Mayıs 2024'te işgal etmişti. Gazze'nin dış dünyaya açılan tek sınır kapısı olan Refah, o tarihten bu yana geçişlere kapalıydı.





İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasının maddeleri arasında Refah Sınır Kapısı'nın yeniden geçişlere açılması da yer alıyordu.







