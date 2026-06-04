'Kimse Türkiye'den bahsetmiyor' diyen Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'dan AB için tarihi çağrı: 'Yakın olmamız gerekiyor'

Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın da AB üyelik süreçlerinde ilerleme kaydettiklerine işaret eden Stubb, "Türkiye'yi de ciddi olarak düşünmemiz gerekiyor. Artık kimse Türkiye'den bahsetmiyor. Güvenlik açısından Türkiye'nin olabildiğince yakın olması gerektiğini anlamamız önemli." diye konuştu.