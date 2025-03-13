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Kırgızistan ile Tacikistan arasında sınır sorunu çözüldü

Kırgızistan ile Tacikistan arasında sınır sorunu çözüldü

13:4113/03/2025, Perşembe
AA
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Kırgızistan ve Tacikistan arasındaki sınır sorunu çözüldü.
Kırgızistan ve Tacikistan arasındaki sınır sorunu çözüldü.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, iki ülke arasında varılan sınır anlaşmasını imzaladı.

Kırgızistan'ı ziyaret eden Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman için Intımak-Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi tören düzenlendi.

Törenin ardından Caparov ile Rahman, heyetler arası görüşmeye geçti.

İki ülke arasında sınır anlaşması imzalandı

Heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Caparov ile Cumhurbaşkanı Rahman, "Kırgızistan Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Kırgız-Tacik Devlet Sınırına İlişkin Anlaşma"yı imzaladı.

Anlaşmayla, iki ülke arasında 1991'den bu yana süren tartışmalı sınır sorunu çözüldü. Bu kapsamda Kızıl-Bel ve Kairagaç kara yollarındaki kontrol noktaları, video konferansla hizmete açıldı. Daha sonra iki lider, heyettekilerin alkışları eşliğinde birbirlerine sarıldı.

Tacikistan ve Kırgızistan Liderleri

'Bundan böyle sınırlar, edebi dostluk sınırı olarak kalacak'

Caparov, ortak basın açıklamasında, "Bundan böyle ve sonsuza dek Kırgız ve Tacik sınırları, kardeş ülkeler ve halklar arasındaki ebedi dostluk sınırı olarak kalacak." dedi. Tüm alanlarda işbirliklerini geliştireceklerine işaret eden Caparov, iki köyün arasındaki kontrol noktalarının açılmasına karar verdiklerini bildirdi.

Caparov, karşılıklı uçak seferlerinin başlatılması için karar aldıklarını ifade ederek, "Ümit ediyorum ki yakında otobüs seferleri de başlayacak ve halklarımız birbirleriyle görüşebilecek." diye konuştu. Caparov, Kırgızistan'daki Taciklerin ana dillerini korumalarını ve sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerini destekleyeceklerini kaydetti.

'Sınır anlaşmasını imzaladık'

Rahman da bugün Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile sınır anlaşmasını imzaladıklarını belirterek, görüşmede ticaret ve ekonominin gelişmesi konusuna da ağırlık verdiklerini ifade etti.

Yarından itibaren Duşanbe-Bişkek-Duşanbe uçak seferlerinin başlayacağını bildiren Rahman, terörle, aşırılıkla, radikalizmle, uluslararası suç örgütleriyle, siber suçlar ve uyuşturucuyla ortak mücadele kararı aldıklarını dile getirdi.




#Intımak-Ordo
#İmamali Rahman
#Kırgızistan
#Sadır Caparov
#sınır anlaşması
#Tacikistan

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